Entente de collaboration pour deux projets au Lac-Saint-Jean

La Première Nation des Pekuakamiulnuatsh et la MRC de Maria-Chapdelaine ont officialisé une entente de collaboration visant le développement de deux projets stratégiques : un carrefour logistique de transport minier à Dolbeau-Mistassini et un centre de transbordement ferroviaire à Mashteuiatsh.

Signée à Mashteuiatsh en présence du chef des Pekuakamiulnuatsh, Jonathan Germain, et du préfet de la MRC, Jean Morency, l’entente établit un cadre de travail commun entre les deux parties concernant le partage d’information, les communications, la répartition des coûts liés aux projets et l’harmonisation des actions des deux partenaires.

« Cette entente de collaboration nous permet d’établir de bonnes bases pour avancer ensemble, avec la MRC de Maria-Chapdelaine, et convenir des actions à entreprendre pour évaluer le potentiel de ces projets. Nous souhaitons être partie prenante des étapes d’exploration pour nous assurer que ces projets soient envisagés en cohérence avec nos valeurs et avec une visée de création d’emplois durables. », a souligné Jonathan Germain.

Du côté de la MRC de Maria-Chapdelaine, le préfet Jean Morency rappelle que le territoire travaille depuis plusieurs années à améliorer ses infrastructures ferroviaires.

« Depuis 2009, la MRC […] travaille à l’élaboration d’une solution ferroviaire visant à soutenir le développement économique du territoire et à améliorer l’accès aux ressources situées au nord de la région. Il apparaissait logique et naturel […] de poursuivre cette réflexion en collaboration avec Pekuakamiulnuatsh Takuhikan », a-t-il indiqué.

Un centre de transbordement pour Mashteuiatsh

Au cœur des ambitions de la Première Nation figure la mise en place d’un centre de transbordement ferroviaire destiné à faciliter le transport intermodal des marchandises. Le projet inclut notamment la possibilité d’aménager une zone de stationnement pour wagons dans le secteur industriel du nouveau Quartier d’affaires Nashkue de Mashteuiatsh.

À ce stade, une étude de marché est en cours. Réalisée par des firmes spécialisées, elle vise à identifier les clients potentiels ainsi que les débouchés commerciaux afin de s’assurer de la viabilité économique du projet, en tenant compte de la réalité et des priorités de la communauté.

Un carrefour minier stratégique pour Dolbeau-Mistassini

De son côté, la MRC de Maria-Chapdelaine cherche à tirer profit de l’essor des projets miniers au Saguenay–Lac-Saint-Jean et dans le Nord-du-Québec en positionnant le secteur au nord de Dolbeau-Mistassini comme un pôle logistique et industriel à vocation minière, en partenariat avec la communauté de Mashteuiatsh.

Selon la MRC, le futur Carrefour logistique permettrait aux entreprises minières d’entreposer et de transborder des matières en vrac issues de leurs activités, tout en facilitant l’accès aux réseaux de transport ferroviaires et maritimes, tant à l’échelle régionale que nord-américaine.

Une collaboration sans engagement immédiat

L’entente conclue se veut avant tout un cadre de collaboration et non un engagement définitif à réaliser les projets. Les deux partenaires s’entendent plutôt à travailler de bonne foi, tout en poursuivant les analyses exploratoires nécessaires pour juger de la faisabilité des deux initiatives. Les deux partenaires soulignent que d’éventuelles ententes plus concrètes pourraient être conclues si les conditions s’avèrent favorables.