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Mardi, 09 juin 2026

Économie

Temps de lecture : 51s

Rio Tinto augmente son investissement communautaire de 30%

Le 09 juin 2026 — Modifié à 13 h 00 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Rio Tinto a annoncé l’expansion de ses investissements communautaires au Canada, par l’entremise du Fonds Rio Tinto Canada. Il s’agit d’une augmentation de 30 %, portant les investissements annuels du Fonds à 13 M$ en 2026, afin de soutenir des initiatives axées sur la réconciliation autochtone, la résilience communautaire et la protection de la nature.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le centre de recherche en innovation sociale et culture numérique CoLab recevra 300 000 $ sur deux ans de la part de l'entreprise pour soutenir ses activités dans la région.

La porte-parole de Rio Tinto, Malika Cherry, souligne que l’annonce met également en lumière plusieurs exemples de partenariats déjà soutenus par le Fonds dans la région, notamment dans le Programme d’aide à la persévérance scolaire (PASS) à Mashteuiatsh, et une contribution de la multinationale à l’initiative de recherche du Groupe de recherche sur l’écosystème du fjord du Saguenay (GREFS).

Ajoutons à cela le soutien à des initiatives locales de sensibilisation environnementale, notamment des programmes de lavage d’embarcations visant à protéger les cours d’eau et à prévenir la propagation des espèces aquatiques envahissantes.

Mentionnons que depuis sa création en 2008, le Fonds Rio Tinto Canada a investi près de 190 millions de dollars dans le soutien de plus de 600 organisations.

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