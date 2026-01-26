Ottawa dévoile une série de mesures pour alléger le coût de la vie

Le premier ministre Mark Carney a annoncé aujourd’hui un ensemble de nouvelles mesures visant à rendre l'épicerie et les produits essentiels plus abordables pour les ménages canadiens.

Au cœur de ce plan se trouve la création de l’Allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels, une version bonifiée de l’actuel crédit pour la taxe sur les produits et services (TPS).

Cette nouvelle prestation sera majorée de 25 % pendant cinq ans, à compter de juillet 2026, et fera également l’objet d’un versement ponctuel équivalant à une hausse de 50 % dès cette année.

Selon les projections du gouvernement, ces ajustements permettront à une famille de quatre personnes de recevoir jusqu’à 1 890 $ en 2026, puis environ 1 400 $ par année au cours des quatre années suivantes. Une personne seule pourrait quant à elle bénéficier de 950 $ cette année, puis d’environ 700 $ par an jusqu’en 2030.

Soutien aux entreprises et aux chaînes d’approvisionnement

Le plan gouvernemental prévoit également des mesures destinées à soutenir les entreprises confrontées aux perturbations persistantes dans les chaînes d’approvisionnement.

Ottawa puisera 500 millions de dollars dans le Fonds de réponse stratégique pour aider les entreprises à absorber ces coûts supplémentaires. Une enveloppe de 150 millions de dollars sera aussi consacrée à un fonds pour la sécurité alimentaire dans le cadre de l’Initiative régionale de réponse tarifaire, afin d’appuyer les petites et moyennes entreprises ainsi que les organisations qui les soutiennent.

Dans le but de réduire les coûts de production, le fédéral instaurera également une mesure de passation en charges immédiate pour les serres. Les producteurs pourront ainsi déduire le coût total des installations acquises à partir du 4 novembre 2025 et utilisables avant 2030.

Appui accru aux banques alimentaires

Alors que les banques alimentaires connaissent une hausse sans précédent de la demande, le gouvernement investira 20 millions de dollars dans le Fonds des infrastructures alimentaires locales.

Cette somme vise à permettre aux organismes locaux, régionaux et nationaux de distribuer davantage d’aliments nutritifs aux familles les plus touchées par l’insécurité alimentaire.

De plus, pour s’attaquer aux causes profondes du problème, Ottawa lancera l’élaboration d’une stratégie nationale de sécurité alimentaire. Celle-ci devrait viser à renforcer la production alimentaire au pays, à améliorer l’accès à des aliments abordables et à soutenir la compétitivité du secteur.

Le gouvernement prévoit notamment de mettre en œuvre un système d’étiquetage des produits à l’unité et de renforcer le rôle du Bureau de la concurrence dans la surveillance des marchés alimentaires.

Le premier ministre Mark Carney a défendu l’ensemble de ces mesures en affirmant qu’elles visent à renforcer l’égalité des chances au pays.

« L'un des avantages du Canada, c'est qu'une personne n'a pas à naître riche pour réussir. […] Nous bâtissons un Canada fort, car nous sommes plus forts quand nous veillons les uns sur les autres et quand nous nous assurons que chacun a la chance de réussir. », a‑t‑il déclaré.