Un recul face aux restrictions fédérales exigé

Une vingtaine d’intervenants politiques et économiques de la région, comprenant les trois députés fédéraux, des entreprises et organismes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, font front commun et demandent un recul face aux restrictions imposées pour le recours aux travailleurs étrangers temporaires.

Tous ces acteurs se sont rassemblés jeudi dernier, lors d’une rencontre orchestrée par Alliage 02, chez PCP Aluminium, à La Baie. Ceux-ci sont unanimes: la limite de 10% de travailleurs étrangers à bas salaire imposée par Ottawa depuis l’automne 2024 menace la survie de nombreuses entreprises. En ce sens, une intervention rapide est exigée, puisque cette limite s’applique seulement lors du renouvellement des permis pour les travailleurs.

L’année 2026 sera donc une année charnière pour plusieurs compagnies. Les députés fédéraux croient qu’accentuer les pressions forcera le gouvernement à intervenir dans le dossier. Différentes actions sont prévues par le groupe pour se faire entendre, assure Radio-Canada. En effet, une manifestation est envisagée à Ottawa dans les prochains mois, tandis qu’une campagne de sensibilisation devrait aussi être lancée.