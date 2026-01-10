Les restaurateurs québécois dressent un bilan positif

En ce début d’année 2026, l’Association Restauration Québec (ARQ) a sondé ses membres afin d’évaluer leur performance durant la période des Fêtes. Les résultats révèlent un bilan généralement positif pour l’industrie de la restauration.

Selon l’ARQ, 51 % des restaurateurs ont accueilli une clientèle nombreuse et 21,6 % ont même affiché complet. Toutefois, la période des Fêtes a été comparable à une semaine ordinaire pour 12,7 % des répondants, tandis que 14,7 % ont observé une baisse de fréquentation.

Malgré tout, la période des Fêtes est toujours considérée comme la plus lucrative pour 13,7 % des répondants, et l’une des plus lucratives pour 37,3 % d’entre eux.

Stabilité marquée par rapport 2024

L’ARQ a également voulu comparer la période des Fêtes de 2025 avec celle de 2024. Les résultats recueillis ont démontré que l’achalandage par rapport à l’année précédente ne suit aucune tendance forte alors que 34,3 % des répondants ont noté une hausse, 34,3 % une baisse, et 31,4 % estiment que la situation fut comparable.

La même situation est constatée pour le montant moyen des factures. 37,3 % des restaurateurs la jugent stable, 34,3 % ont vu une hausse et 28,4 % une baisse. La moyenne des factures s’est élevée à 45,13 $ par personne, excluant alcool, taxes et service.

Finalement, le sondage de l’ARQ a démontré que le souper demeure le repas le plus populaire du temps des Fêtes avec 72,5 % des choix de repas, suivi du dîner à 14,7 %, du déjeuner à 8,8 % et du brunch à 3,9 %.