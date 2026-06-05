Sur les traces des Rousseau : un voyage de Lambton à Mistassini

Passionnée de généalogie, Carole Bouchard partage le fruit de ses recherches dans son livre Les Rousseau de Lambton à Mistassini.

Depuis qu’elle est à la retraite, Carole Bouchard se consacre pleinement à sa passion pour la généalogie. Si, au départ, elle retraçait l’histoire familiale simplement pour le plaisir, on lui a rapidement demandé d’en faire un livre à partir de la documentation qu’elle avait réunie.

Ainsi est né l’ouvrage Les Rousseau de Lambton à Mistassini. « Je parle de la colonisation de Lampton et des premiers Rousseau qui sont arrivés d’ailleurs. J’ai remonté jusqu’à la généalogie jusqu’en France », indique-t-elle.

« J’ai fait le chemin des Rousseau jusqu’à Mistassini. François-Xavier est le premier. Il est parti de Lampton avec ses trois enfants. Il est allé à Saint-Samuel de Gayhurst. Il a eu le reste de la famille là. Ensuite, il a amené sa famille à Roberbal pour y rester six ans », poursuit-elle.

Carole Bouchard a appris qu’en 1893, ce dernier est venu s’établir à Mistassini. « Il est monté à pied le long de la rivière Mistassibi jusqu’à Saint-Stanislas. Ses terres sont là. Les autres Rousseau se sont installés pas loin. »

Le lancement du livre est prévu le 14 juin, de 13 h à 16 h, à l’Auberge La Diligence et des invités spéciaux y sont invités.