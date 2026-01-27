Pier‑Luc Funk nommé porte‑parole de la 30e édition du Festival REGARD

Le Festival international du court métrage au Saguenay, REGARD, a annoncé que l’acteur Pier‑Luc Funk sera le porte-parole officiel de sa 30e édition, qui se tiendra du 18 au 22 mars 2026. L’organisation souligne que cette nomination reflète l’esprit d’audace, de créativité et d’énergie qui caractérise l’événement depuis ses débuts.

« C’est avec un immense plaisir que j’ai accepté de devenir porte-parole du Festival REGARD. Pour moi, REGARD est une des plus belles célébrations du court métrage qui existent », a affirmé Pier‑Luc Funk.

L’acteur a d’ailleurs révélé que cette passion l’avait motivé, avec des amis, à réaliser son tout premier court métrage dans l’espoir de participer au festival.

« On va avoir du fun, on va découvrir des talents exceptionnels, et surtout, on va se laisser surprendre parce que c’est ça, le court métrage : un monde compact, intense et profondément humain. », a-t-il ajouté.

Dans le cadre de son rôle, Pier‑Luc Funk animera la soirée d’ouverture et prendra part à l’activité Premiers émois, aux côtés de l’actrice Évelyne Brochu. Ensemble, ils présenteront au public les films qui ont marqué leur imaginaire, appuyés par une sélection d’extraits soigneusement choisis. L’acteur sera également présent au Saguenay le 25 février prochain, lors du dévoilement de la programmation au Studio Desjardins du CEM.

Pour Marie-Michèle Plante, directrice générale du festival, la nomination de Pier‑Luc Funk s’imposait d’elle-même.

« Curieux, engagé et profondément connecté à sa génération, il a ce talent de rendre le cinéma vivant, accessible et rassembleur. Son regard, son intelligence et son amour du court métrage font de lui un porte-parole de choix. », a-t-elle souligné.

Invité au festival en 2020 pour présenter Smoothie, un court métrage coréalisé avec Catherine Brunet, Pier‑Luc Funk avait dû annuler sa venue en raison de la pandémie. Sa participation à la 30e édition de REGARD marque donc sa première présence officielle au Festival.