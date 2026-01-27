Les finalistes de la 55e cérémonie dévoilés

L’Académie canadienne des arts et des sciences de l’enregistrement (CARAS) a levé le voile aujourd’hui sur les finalistes de la 55e cérémonie annuelle des prix JUNO. Au total, 248 nominations ont été annoncées dans 47 catégories, couvrant un large spectre de styles et de talents émergents ou confirmés.

Les lauréats seront dévoilés sur scène à Hamilton, en Ontario, lors du Gala des prix JUNO présenté par Music Canada le samedi 28 mars, et lors de la diffusion des prix JUNO au TD Coliseum le dimanche 29 mars.

En tête d’affiche des nominations, deux poids lourds de l’industrie, Justin Bieber et Tate McRae, décrochent chacun six nominations, un record personnel pour les deux artistes. Juste derrière eux, Cameron Whitcomb et The Weeknd obtiennent cinq nominations chacun.

Pour Whitcomb, il s’agit de ses premières nominations aux JUNO. L’artiste en ascension se retrouve ainsi à rivaliser directement avec certains des noms les plus établis du pays.

De plus, cette année marque une étape importante dans l’histoire des JUNOS avec l’introduction de la catégorie Enregistrement de musique latine de l’année, qui reconnaît l’influence croissante de la musique latine au Canada.

Les tout premiers candidats sont Alex Cuba, deux fois lauréat et sept fois nominé aux JUNOS, Lido Pimienta, deux fois nominée, et Andy Rubal, Isabella Lovestory et Mario Puglia, nominés pour la première fois.