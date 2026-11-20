Les centres de retour Consignaction peinent à convaincre une partie de la population québécoise, selon un récent sondage Léger réalisé pour la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI).

L’enquête d’opinion indique que plus de la moitié des Québécois (56 %) ont visité un lieu de retour Consignaction en 2026, mais une forte proportion d'entre eux rapporte avoir vécu des difficultés lors de leur expérience.

Parmi les citoyens ayant utilisé le service, 71 % affirment avoir rencontré au moins un problème. Les longues files d'attente figurent au sommet des irritants recensés, alors que 36 % des répondants disent avoir dû patienter longtemps avant de pouvoir retourner leurs contenants consignés. Plus du quart des utilisateurs (27 %) ont également éprouvé des difficultés à obtenir le remboursement de leur consigne, tandis que la même proportion a vu certains contenants refusés par les équipements de récupération.

D'autres obstacles ont également été signalés. Environ 21 % des répondants affirment avoir dû multiplier leurs déplacements en voiture pour retourner leurs contenants, tandis qu'autant de personnes disent avoir été confrontées à des équipements défectueux ou hors service. Par ailleurs, 19 % se sont rendus à un centre fermé ou inaccessible et 17 % ont dû repartir avec une partie ou la totalité de leurs contenants.

Plusieurs citoyens évitent le système

Le sondage révèle aussi que 42 % des Québécois n'ont pas fréquenté de centre Consignaction. Parmi les principales raisons évoquées, 19 % des répondants utilisent plutôt un service parallèle de ramassage des contenants consignés. De plus, 17 % préfèrent déposer leurs contenants dans le bac bleu de recyclage.

Le manque de temps constitue également un frein pour 12 % des personnes interrogées. D'autres disent avoir été découragées par la complexité ou la charge du système de retour des contenants (10 %), préférer faire don de leurs contenants à des organismes ou à des groupes communautaires (9 %) ou encore ne pas disposer d'un moyen de transport pour se rendre à un centre de retour (9 %).

« Ce sondage nous envoie un signal clair : de nombreux Québécois abandonnent déjà le système ou cherchent à l'éviter. Lorsqu'une réforme environnementale commence à décourager la participation de la population, il est sage de ne pas continuer dans la précipitation. Dans le cas présent, rappelons que les contenants ajoutés à la consigne sont déjà récupérés lorsqu'ils sont déposés dans le bac bleu », commente François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

Des inquiétudes avant l'élargissement de la consigne

Les préoccupations pourraient s'accentuer à l'approche de la prochaine phase de modernisation du système de la consigne. À compter du 1er mars 2027, le gouvernement du Québec prévoit en effet l’étendre aux contenants de boissons en verre et en carton multicouche de 100 millilitres à 2 litres.

Cette perspective soulève des interrogations chez une majorité de citoyens. Selon le sondage, 60 % des Québécois se disent inquiets de la capacité du réseau actuel de centres Consignaction à absorber l'arrivée de ces nouveaux contenants. Cette proportion grimpe à 64 % chez les personnes ayant déjà fréquenté un centre.

Le rôle de la Société des alcools du Québec (SAQ) est également pointé du doigt. Pas moins de 82 % des répondants estiment que les succursales de la SAQ devraient reprendre les bouteilles consignées qu'elles mettent elles-mêmes en marché.

« On parle souvent de l'exemplarité dont doit faire preuve l'État dans l'application des réformes qu'il impose à la population et aux entreprises. La population envoie également un message clair à la SAQ : si les Québécois doivent rapporter leurs bouteilles, ils s'attendent à ce que le monopole d'État participe lui aussi à l'effort. », souligne la FCEI.

Consignaction présente un regard différent

L'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB), qui s’occupe de la gestion du réseau Consignaction, réfute toutefois les constats avancés par la FCEI avec son propre sondage à l’appui, réalisé en septembre par Ad hoc recherche auprès de 2 032 répondants.

Selon cette autre enquête d’opinion, 93 % des utilisateurs sondés prévoient continuer à rapporter leurs contenants de boisson consignés dans un lieu de retour Consignaction et trois utilisateurs sur quatre se disent très satisfaits ou satisfaits de leur expérience globale.

« Ces résultats sont très encourageants. Nous recevons plus de deux millions de visites par mois et ce qui nous réjouit particulièrement, c'est que neuf utilisateurs sur dix prévoient revenir dans un lieu de retour Consignaction. Nous sommes clairement dans une situation où "l'essayer, c'est l'adopter" », a déclaré Normand Bisson, président-directeur général de Consignaction.

L’AQRCB avoue toutefois que, cet été, les périodes de pointe ont occasionné des temps d'attente plus longs dans certains lieux de retour. Pour remédier à cette situation, Consignaction affirme avoir ajouté du personnel dans les lieux les plus achalandés.

Depuis cet été, 35 nouveaux lieux de retour ont ouvert leurs portes au Québec et le déploiement du réseau se poursuivra avec l’ajout de dizaines de nouveaux lieux dans les prochains mois. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a déjà 11 centres de retour Consignaction réparti sur le territoire régional.