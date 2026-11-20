À 22 ans, Olivier Simard poursuit son rêve de vivre de la magie. Avec cinq spectacles et des centaines de représentations à son actif, il continue de faire sa place.

Originaire de Saint-Félicien, il a vécu à Dolbeau-Mistassini avant de s’installer récemment à Trois-Rivières pour se rapprocher des grands centres et multiplier les occasions professionnelles.

À 18 ans, il a choisi la magie à temps plein, sans envisager d’autre voie.

« La magie a toujours été mon plan A. Je n’avais pas de plan B. C’était important de faire quelque chose que j’aimais », explique-t-il.

De spectateur à magicien

Olivier découvre la magie lors d’une visite à l’Hôtel Québec. Fasciné par un magicien, il demande aussitôt à son père si c’est son métier.

À 14 ans, un spectacle de l’illusionniste et humoriste Vincent C. confirme sa passion.

« Il était différent des autres, sans limites ni censure. J’avais tellement de plaisir à le regarder que je ne pensais même pas aux trucs derrière les tours. »

« Je voulais être comme lui. C’était vraiment ce que je voulais faire dans ma vie », raconte-t-il.

Vincent C. le prend ensuite sous son aile et lui enseigne la création de numéros, l’écriture de textes et de blagues ainsi que l’importance de la répétition.

Olivier crée d’abord Classe à part, destiné aux adolescents, puis La magie, mon rêve, où il raconte son parcours aux jeunes enfants. Ces spectacles le mènent dans plusieurs écoles primaires et secondaires.

Pour les Fêtes, il présente Tout un cadeau, une version renouvelée qui revisite les moments marquants de cette période : première neige, décorations, pige de cadeaux et traditions familiales.

Humour et magie

Olivier intègre l’humour à ses numéros et souhaite accentuer cette dimension dans ses prochains spectacles. L’été dernier, il participe au Gong Show du Festival du bleuet, à Dolbeau-Mistassini, après deux autres expériences en open-mic.

« J’ai réussi à monter un trois minutes et beaucoup pratiqué. C’était ma troisième fois en humour. Les juges ont dit que j’étais leur préféré de la soirée. Le public était en feu », raconte-t-il.

À 22 ans, il prépare également un spectacle destiné aux adultes. Il poursuit sa formation par des lectures, des recherches et des rencontres professionnelles. Récemment, un congrès de magie à Montréal lui a permis d’assister à des conférences et d’élargir son réseau.

L’année 2027 s’annonce prometteuse. « Je veux continuer à me développer comme magicien et avancer dans la création d’un spectacle que je pourrai mettre en tournée, vendre des billets et présenter dans des salles remplies », conclut-il.