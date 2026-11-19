À l’occasion de la Semaine nationale de sensibilisation aux dépendances, qui se déroule jusqu’au 21 novembre, Santé Québec Saguenay–Lac-Saint-Jean – Universitaire a annoncé la mise en ligne d’un nouveau répertoire des ressources régionales en dépendance jeunesse.

L’outil prend la forme d’une carte interactive qui rassemble les ressources offertes dans les milieux scolaire, communautaire, de la santé et des services sociaux. Il vise à faciliter l’accès aux services de prévention, d’accompagnement et de traitement destinés aux jeunes de 12 à 17 ans fréquentant une école secondaire.

Le répertoire regroupe les organismes et services qui interviennent auprès des jeunes confrontés à différentes formes de dépendance, notamment celles liées à la consommation d’alcool, de cannabis et d’autres drogues. Il couvre également les problématiques associées aux jeux de hasard et d’argent ainsi qu’à l’utilisation problématique d’Internet.

Selon Santé Québec, l’objectif est de permettre aux jeunes et à leurs familles de repérer rapidement les ressources les plus adaptées à leur situation. L’outil se veut aussi une référence pour les intervenants appelés à accompagner ou orienter des adolescents, qu’ils œuvrent dans les écoles, les organismes communautaires, les établissements de santé ou les services sociaux.

Cette initiative survient dans un contexte où certains enjeux de consommation préoccupent particulièrement dans la région. Les données de l’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire révèlent notamment que la consommation d’alcool et de drogues chez les adolescents du Saguenay–Lac-Saint-Jean est significativement plus élevée que la moyenne observée ailleurs au Québec.