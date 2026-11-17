Un début d’incendie est survenu dans la nuit de mardi à l’usine Domtar de Dolbeau-Mistassini, entraînant une interruption temporaire des opérations.

Selon les informations rapportées par Radio-Canada, le feu s’est déclaré vers 2 h 15. L’incident a toutefois été rapidement pris en charge par les employés responsables de la sécurité de l’établissement, qui sont intervenus dès les premiers instants.

Le Service de sécurité incendie de Dolbeau-Mistassini a également été appelé en renfort afin de soutenir les équipes sur place. Grâce à la rapidité de l’intervention, le sinistre a pu être maîtrisé sans faire de blessés.

Les activités de l’usine ont été suspendues pendant un peu plus de trois heures avant de reprendre normalement. Les dommages causés par l’incendie seraient limités. L’entreprise souligne également que le personnel a appliqué adéquatement les procédures prévues pour ce type de situation.