Faits divers

 Temps de lecture : 37s

Le masque de retour dans les établissements de santé de la région

Le 16 novembre 2026 - Modifié à 10 h 58 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Face à la recrudescence des virus respiratoires, Santé Québec Saguenay–Lac-Saint-Jean – Universitaire rétablit, à compter d’aujourd’hui, le 16 novembre, le port du masque dans l’ensemble de ses installations pour les travailleurs et les visiteurs lorsqu’ils se trouvent à moins de deux mètres des usagers.

L’organisation précise que le port du masque est également recommandé pour les usagers et les accompagnateurs qui fréquentent les établissements de santé de la région.

« Cette mesure est mise en place en raison de la hausse des cas de virus respiratoires, dont l’influenza, de la pression exercée par cette hausse sur notre réseau et de la nécessité de protéger la santé de tous. », souligne l’organisation. 

Elle indique, par ailleurs, que l’application de cette politique repose sur plusieurs indicateurs, dont l’analyse des données épidémiologiques régionales et provinciales, le nombre d’éclosions actives dans les installations ainsi que le nombre de cas recensés chez les usagers et les travailleurs. 

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