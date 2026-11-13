Le frigo communautaire Récup’Dons déménage

Le Comité intersectoriel local en sécurité alimentaire (CILSA) de la MRC de Maria-Chapdelaine annonce le déménagement du frigo communautaire Récup'Dons dans un nouvel emplacement, au sein du bâtiment municipal qui accueille déjà le Comptoir d'aide alimentaire.

Rendu possible grâce à la collaboration de la Ville de Dolbeau-Mistassini et de plusieurs partenaires du milieu, ce déménagement vise à améliorer l'accessibilité du service, à faciliter son approvisionnement et à renforcer la complémentarité entre les différentes ressources d'aide alimentaire du territoire.

Le frigo communautaire Récup'Dons met gratuitement des denrées alimentaires à la disposition de la population. En plus de contribuer à la réduction du gaspillage alimentaire, il offre un soutien concret aux personnes et aux familles vivant une situation de vulnérabilité financière ou alimentaire.

Le fonctionnement du projet repose sur l'engagement de nombreux partenaires, dont des organismes communautaires, Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean et divers acteurs locaux impliqués en sécurité alimentaire. Cette relocalisation s'inscrit dans la volonté du CILSA de développer des solutions collectives, accessibles et durables afin de répondre aux enjeux d'insécurité alimentaire dans la MRC de Maria-Chapdelaine.

Par la même occasion, le CILSA invite la population à contribuer au succès de l'initiative en garnissant le frigo communautaire. Les citoyens peuvent notamment y déposer des denrées alimentaires, des surplus de récoltes ou encore des aliments propres à la consommation. Chaque geste peut faire une différence.

Les dons acceptés comprennent notamment les fruits et légumes, les pâtisseries, les denrées sèches, les conserves commerciales, les produits céréaliers, les repas préparés non entamés provenant de commerces ainsi que les aliments congelés qui ont été maintenus à bonne température durant le transport.

Dans le cas des plats préparés, les contenants doivent être clairement identifiés avec la liste des ingrédients et la date de préparation. Cette mesure vise à faciliter l'identification des allergènes et à assurer la sécurité des utilisateurs.

Les commerces et entreprises du milieu sont également encouragés à participer à cette initiative en posant ce geste simple et concret pour soutenir les personnes dans le besoin.

Le nouveau frigo communautaire sera accessible à compter du 24 novembre au 1151, rue des Cèdres, à Dolbeau-Mistassini. Les citoyens pourront y avoir accès du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h ainsi que de 13 h à 16 h.