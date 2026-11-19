Le Club Optimiste de Normandin lance la 34e campagne d’Opération Nez rouge. Huit soirées de raccompagnement sont prévues pour assurer le retour sécuritaire des automobilistes durant les Fêtes.

Impliqué depuis les débuts, le coordonnateur adjoint Daniel Boisclair reprend du service. « On a toujours du plaisir ensemble et ça permet de rendre service à la communauté. On récolte de l’argent pour des organismes du milieu. »

Le recrutement demeure le principal défi, particulièrement lors de la première fin de semaine. Les bénévoles peuvent s’inscrire en ligne, puis seront contactés rapidement par l’équipe pour confirmer leur participation et recevoir les consignes.

Présidence d’honneur

Jennifer Prévost, du Marché de Girardville, assume la présidence d’honneur. Elle estime que le service permet de profiter des soirées des Fêtes sans craindre de reprendre la route après avoir consommé.

Elle souhaite également contribuer au recrutement, une valeur importante pour l’organisation.

Huit soirées desserviront Albanel, Girardville, La Doré, Normandin, Saint-Edmond-les-Plaines et Saint-Thomas-Didyme. La centrale sera installée à la Place de la Coopération, à Normandin.

L’an dernier, sept soirées ont permis de remettre 2 460 $ à la communauté. Trente et une équipes et 126 bénévoles ont assuré les raccompagnements. Cette année, les fonds amassés seront remis au corps de cadets 1497 de Normandin.