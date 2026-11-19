À l'approche des grands froids, l'organisme Toxic-Actions poursuit ses efforts afin d'accompagner les personnes en situation d'itinérance. En conservant ses approches d'intervention, l'équipe augmente sa présence sur le terrain et multiplie les occasions de contact avec les personnes les plus vulnérables.

« On fait comme on fait à longueur d'année, mais on accentue nos présences lorsque les températures baissent. On va directement dans les lieux où se trouvent les personnes et on s'assure qu'elles connaissent les ressources disponibles », explique Annick Duchesne, directrice générale adjointe et directrice générale par intérim de l’organisme.

Les travailleurs de rue poursuivent notamment leur travail d'accompagnement pour l'obtention d'une carte d'assurance maladie, la recherche d'un logement, l'accès à l'aide alimentaire ou encore l'acquisition de vêtements adaptés à la saison froide. Les références vers les différents organismes du milieu se maintiennent également.

L'unité mobile de Toxic-Actions est aussi appelée à jouer un rôle accru au cours des prochains mois. Plus présente au centre-ville, elle offre un espace chaleureux où les gens peuvent venir se réchauffer durant la journée et obtenir du soutien.

L'organisme mise également sur son programme TAPAJ, qui propose des plateaux de travail à des personnes vivant de grandes vulnérabilités, notamment en situation d'itinérance. En plus de leur permettre de gagner un revenu, ces activités offrent un environnement sécuritaire et un moment de répit à l'abri du froid.

Sensibilisation et cohésion sociale

L'hiver est aussi une période où les personnes en situation d'itinérance sont davantage présentes dans certains lieux publics afin de se protéger des intempéries.

Dans ce contexte, Toxic-Actions multiplie les efforts de sensibilisation auprès des citoyens, des commerçants et de ses partenaires afin de favoriser la cohésion sociale et une meilleure compréhension de la réalité vécue par ces personnes.

L'organisme participe également aux différents comités locaux et régionaux en itinérance, ce qui lui permet de demeurer à l'affût des meilleures pratiques, des nouvelles sources de financement et de l'évolution des services disponibles sur le territoire.

Une réalité stable, mais bien présente

Selon Toxic-Actions, le portrait de l'itinérance à Dolbeau-Mistassini demeure relativement stable. L'organisme recense toujours une quarantaine de personnes en situation d'itinérance dans le secteur.

Une réalité qui demeure toutefois en partie invisible, puisque plusieurs situations relèvent de l'itinérance cachée.

Pour répondre aux besoins sur l'ensemble du territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine, Toxic-Actions peut compter sur une équipe composée de cinq travailleurs de rue à temps plein et de deux employés à temps partiel.