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Fermeture temporaire de la piste cyclable près du camping de la Chute-des-Pères

Le 22 octobre 2026 - Modifié à 15 h 12 min
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste de l'initiative de journalisme local (IJL)

Les usagers de la piste cyclable située dans le secteur du camping de la Chute-des-Pères devront modifier leurs habitudes au cours des prochains jours. La Ville a annoncé la fermeture complète du tronçon aménagé dans la grande côte derrière le Centre Maria-Chapdelaine - Longue Durée, communément appelé l’Oasis.

Des travaux réalisés par les équipes du Service des travaux publics sont actuellement en cours afin d’assurer la sécurité des usagers et la conformité des infrastructures cyclables.

La fermeture touche l’ensemble de la côte, du bas jusqu’au sommet. Aucun accès n’est permis aux piétons ni aux cyclistes pendant toute la durée du chantier.

Selon les informations transmises, les travaux devraient s’échelonner sur une période minimale d’une semaine.

La Ville demande aux citoyens de respecter la signalisation installée sur place ainsi que les restrictions d’accès afin de permettre la réalisation sécuritaire des travaux.

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