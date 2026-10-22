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Le restaurant Au Clocher sera ouvert cet hiver

Le 22 octobre 2026 - Modifié à 15 h 11 min
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste de l'initiative de journalisme local (IJL)

Il y a du nouveau au restaurant Au Clocher. Le Comité porteur de développement de Saint-Stanislas en assurera désormais la gestion et accueillera à nouveau la clientèle dès le mois de décembre.

Au cours des dernières années, le restaurant, aménagé à même l’église de Saint-Stanislas, a été dirigé par différents concessionnaires. Il a toutefois été décidé de confier désormais cette responsabilité au Comité porteur de développement.

« Ce qui est nouveau, c’est qu’on n’a plus de gestionnaire. On a décidé d’engager quelqu’un et d’essayer cette formule. Ce n’est pas nécessairement ce qu’on voulait faire au départ, mais on n’a pas le choix », explique la mairesse, France Simard.

La Municipalité a en effet été confrontée à plusieurs désistements, ce qui compliquait la poursuite des activités. « On a trouvé quelqu’un qui sera la gérante. Elle a carte blanche. Elle prendra en charge la gestion du restaurant et s’occupera de tout, sauf de l’administration. »

Du côté du menu, une nouvelle collaboration a été établie avec les Buffets MSA de Dolbeau-Mistassini. Les clients pourront notamment se procurer des plats préparés par l’entreprise. Des options de restauration rapide seront également offertes.

Pour France Simard, la réouverture du restaurant représente un soulagement, particulièrement à l’approche de la saison hivernale. Les motoneigistes pourront ainsi continuer d’y faire une halte.

Les heures d’ouverture seront toutefois modifiées. L’établissement accueillera sa clientèle de 11 h à 18 h.

Rappelons que le restaurant Au Clocher a vu le jour dans le cadre du projet de reconversion de l’église, réalisé en 2016. Le bâtiment abrite également un centre d’escalade, une épicerie communautaire, une bibliothèque ainsi qu’un centre de conditionnement physique.

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