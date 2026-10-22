Centre récréatif, hôtel et nouvelle façade pour les Promenades du Boulevard

On en sait maintenant plus sur le projet d’aménagement de centre récréotouristique et sportif ainsi que l’hôtel de six étages qui s’implantera aux Promenades du Boulevard à Dolbeau-Mistassini.

Plus d’un an s’est écoulé depuis l’incendie qui a ravagé une partie du centre commercial. Depuis, la situation a évolué. Le sinistre a été l’opportunité de mettre au point au nouveau projet dans le but de revitaliser les Promenades du Boulevard, apportant dès lors un nouveau souffle au centre-ville.

Les usagers du centre d’achat ont d’ailleurs pu constater le début des travaux dans la portion nord de l’immeuble. À la mi-août, la démolition s’est amorcée dans la partie centrale afin de faire place à la Zone W, un centre récréotouristique et sportif d’environ 20 000 pieds carrés destiné à une clientèle de tous âges, des enfants aux adolescents, en passant par les adultes.

La première phase du projet sera consacrée à la clientèle jeunesse. Elle comprendra notamment des modules de jeux, des glissades, des trampolines, des piscines à boules, des terrains de soccer ainsi qu’un coin bricolage. Une salle de réception destinée aux événements sera également aménagée au deuxième étage.

Selon les Promenades du Boulevard, cette première phase devrait être prête au cours du mois de décembre. La démolition est maintenant terminée et les équipes sont passées à l’étape de la reconstruction.

La deuxième phase, prévue l’an prochain, comprendra des terrains de pickleball et de pétanque intérieurs. Un simulateur de golf est aussi dans les plans.

Les visiteurs auront également accès à un service de bar et à une cantine sur place.

Enfin, le centre d’amusement proposera 107 machines d’arcade différentes.

Nouvelle façade

En ce sens, les Promenades du Boulevard s’apprêtent à changer de visage. Lors de sa dernière séance, le conseil municipal a approuvé une demande de rénovation de la façade du centre commercial dans le cadre du Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA).

Une section de la façade sera vitrée, permettant aux passants d’apercevoir une partie du centre d’amusement depuis l’extérieur. Les travaux doivent débuter au cours de la semaine du 18 octobre et se poursuivre jusqu’en novembre.

Par ailleurs, le muret de béton situé à l’avant du centre commercial sera retiré par la Ville au printemps. Un aménagement floral viendra ensuite embellir la devanture du bâtiment.

Projet hôtelier

Des études réalisées par la Ville de Dolbeau-Mistassini et la MRC de Maria-Chapdelaine ont mis en lumière un important déficit en matière d’hébergement dans le Haut-du-Lac-Saint-Jean. De leur côté, les gestionnaires des Promenades du Boulevard ont approfondi l’analyse et en sont venus à la conclusion qu’il manque actuellement plus de 900 chambres pour répondre à la demande.

C’est dans ce contexte qu’est née l’idée d’intégrer un hôtel au centre commercial. Des discussions ont été entamées avec le franchiseur canadien Wyndham, qui ont rapidement porté fruit. L’établissement sera exploité sous la bannière Wingate et deviendra le tout premier hôtel de cette marque au Québec.

L’hôtel de six étages comprendra 108 chambres. Il y aura un restaurant au dernier étage ainsi que des salles de réunion.

Les administrateurs des Promenades du Boulevard prévoient déposer leurs demandes de permis à la Ville au cours du mois de décembre afin d’entreprendre la construction au début de l’année 2027. Si l’échéancier est respecté, l’hôtel pourrait accueillir ses premiers clients dès l’automne suivant.

De nouveaux locaux commerciaux seront également disponible dans cette section du centre commercial. Marise Boutique fera d’ailleurs son entrée à compter de novembre.

Soulignons que l’investissement global est évalué entre 23 et 25 millions de dollars.