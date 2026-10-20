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Fermeture du Site touristique Chute à l’Ours pour la période hivernale

Le 20 octobre 2026 - Modifié à 14 h 00 min
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste de l'initiative de journalisme local (IJL)

À la suite de la séance du conseil municipal tenue le 19 octobre, la Ville de Normandin annonce que le Site touristique Chute à l’Ours sera fermé durant la période hivernale, soit de novembre 2026 à avril 2027.

Cette décision fait suite à une analyse de la situation financière et opérationnelle du site réalisée par un comité de gestion mis sur pied à la demande des élus municipaux.

Une situation financière qui nécessite des ajustements

L’analyse réalisée a notamment permis de constater que le Site touristique Chute à l’Ours présente un déficit structurel depuis plusieurs années. Au cours des dix dernières années, les pertes cumulées s’élèvent à environ 3 millions de dollars.

La période hivernale représente une part importante de ce déficit, les revenus générés par les activités du site ne permettant pas de couvrir les coûts d’exploitation, notamment ceux liés au chalet, au restaurant et aux salaires.

La Ville précise qu’aucune abolition de poste n’est prévue dans le cadre de ces mesures.

Une réorganisation pour assurer la pérennité du site

La fermeture hivernale permettra à la Ville de concentrer ses ressources sur la période estivale, alors que le Site touristique Chute à l’Ours connaît son plus haut niveau d’activités.

« Cette décision n’a pas été prise à la légère. Elle découle d’une analyse de la situation financière du site et de la nécessité d’adapter son fonctionnement à notre réalité. Notre objectif est de réduire le déficit tout en maintenant le Site touristique Chute à l’Ours comme lieu touristique et récréatif important pour Normandin et la région », souligne Jacinthe Doucet, mairesse de Normandin.

La Ville remercie les employés, les partenaires, les organismes et les visiteurs qui contribuent à faire vivre le Site touristique Chute à l’Ours et qui continueront de le faire au cours des prochaines saisons estivales.

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