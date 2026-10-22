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Le milieu communautaire hausse le ton

Plus de 200 personnes manifestent à Saint-Félicien

Le 22 octobre 2026 - Modifié à 09 h 51 min
Par Jean Tremblay - Journaliste

Le sous-financement des organismes communautaires continue de soulever la grogne au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Quelque 200 représentants du milieu communautaire, provenant de plusieurs municipalités de la région, ont participé à une nouvelle mobilisation, le mercredi 21 octobre, à Saint-Félicien, afin de réclamer du gouvernement du Québec un financement suffisant pour assurer la poursuite de leurs activités.

Après une année de revendications, les organismes souhaitent maintenant passer des manifestations à une véritable table de négociation avec les autorités gouvernementales.

Le mouvement communautaire régional ne compte pas ralentir ses démarches. Réunis dans le cadre de la Semaine nationale de l’action communautaire autonome, les représentants des organismes ont une nouvelle fois exprimé leur mécontentement devant le manque de ressources financières consacrées à leur mission.

Selon Claudia Boudreau, agente de communication et d’engagement communautaire à la Table régionale des organismes communautaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean (TROP02), la mobilisation témoigne d'une volonté collective de faire reconnaître l'importance du travail accompli quotidiennement auprès de la population.

« Ça fait à peu près un an qu'on se mobilise déjà avec le mouvement Communautaire à bout. On revendique un financement à la mission, un financement à la hauteur de nos besoins », explique-t-elle.

Une mobilisation régionale

Les participants provenaient de plusieurs secteurs du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Des représentants d'organismes de Chicoutimi, de La Baie et de Dolbeau-Mistassini, notamment, ont effectué le déplacement afin de joindre leur voix à celle du mouvement régional.

Claudia Boudreau estime la participation à plus de 200 personnes, un nombre qui démontre, selon elle, l'importance accordée à cette démarche collective.

Cette mobilisation ne constitue toutefois pas une initiative isolée. Des rassemblements similaires se déroulent simultanément dans différentes régions du Québec, dans le cadre d'une stratégie concertée visant à accentuer la pression sur le gouvernement.

Le choix de la Semaine nationale de l'action communautaire autonome pour organiser cette nouvelle manifestation ne relève d'ailleurs pas du hasard. Les organismes profitent de cette période consacrée à la reconnaissance de leur contribution sociale pour rappeler leurs besoins financiers et leurs revendications.

Le mouvement Communautaire à bout multiplie les actions depuis plusieurs mois. Les premières démarches d'envergure remontent au printemps.

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