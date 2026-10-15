Le projet de passerelle pour VHR sur la rivière Mistassibi avance

Réfléchie depuis plusieurs années par le conseil municipal afin de faciliter l’accès aux réseaux de VHR, la construction d’une passerelle pour les quads et les motoneiges sur la rivière Mistassibi prend progressivement forme. Une nouvelle étape vient d’être franchie alors que plusieurs partenaires du milieu se mobilisent pour faire avancer le projet.

« On parle de ce dossier-là depuis 2019, affirme le maire de Dolbeau-Mistassini, Rémi Rouseau. Il y a eu des approches qui ont été faits. On sait que le pont George-Villeneuve, sur la rivière Mistassibi, est à refaire par le ministère des Transports et de la Mobilité durable vers 2030. »

Dans cette optique, le conseil municipal a demandé au ministère s'il serait possible d'intégrer une extension au futur pont afin de permettre le passage des VHR. Les plus récents échanges ont toutefois confirmé que cette solution ne pouvait être retenue.

« Le ministère des Transports va faire une travée seulement pour les piétons et les cyclistes », fait savoir le maire.

Une passerelle indépendante devra donc être construite. Pour les élus municipaux, une telle infrastructure est à la fois pertinente et nécessaire.

« À l’heure actuelle, on ne peut pas traverser les deux rivières. L’association des quadistes nous disent que c’est seulement chez nous que ça bloque. Après ça, ils peuvent aller partout en province. Ailleurs, ils peuvent traverser sur des passerelles. Ils tiennent à compléter leur circuit. Ils sont prêts à nous aider. »

L’aménagement de cette passerelle contribuerait à améliorer la connectivité du réseau. Un tour complet du lac Saint-Jean en motoneige devrait normalement s’effectuer en une journée, tandis que les utilisateurs de quads doivent parfois consacrer jusqu’à trois jours en raison des détours à effectuer.

La principale motivation du conseil municipal demeure le raccordement du centre-ville de Dolbeau-Mistassini au réseau de sentiers, avec l'objectif de favoriser les retombées économiques liées à la circulation des visiteurs et des adeptes de VHR dans le secteur.

Un comité regroupant six organisations, dont le ministère des Transports et la MRC de Maria-Chapdelaine, sera prochainement mis sur pied afin de faire avancer le projet de passerelle. Dans un premier temps, les différents partenaires procéderont à une analyse des besoins.

Les rencontres seront supervisées par la Ville de Dolbeau-Mistassini.