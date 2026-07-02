Vauvert durement touché par les orages de mercredi soir

De violents orages ont frappé le secteur de Vauvert mercredi soir, causant plusieurs dégâts et entraînant des pannes électriques.

À Dolbeau‑Mistassini, 541 foyers sont actuellement privés d’électricité. Les résidents de Vauvert font partie des plus touchés. Selon Hydro‑Québec, la panne dans le secteur est survenue le 1er juillet à 20 h 18, et le rétablissement complet est prévu pour le 4 juillet vers midi.

Les pompiers du Service de sécurité incendie de Dolbeau‑Mistassini, ainsi que l’équipe des travaux publics, sont mobilisés sur le terrain depuis la nuit dernière.

La Ville de Dolbeau-Mistassini a confirmé qu’il n’y avait pas de blessé.

Plus de détails à venir.