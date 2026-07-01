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La papeterie Domtar de Dolbeau-Mistassini reprend ses activités

Le 01 juillet 2026 — Modifié à 10 h 42 min
Par Jean Tremblay - Journaliste

Près de six semaines après l'arrêt forcé de la production en raison d'un important bris mécanique, la papeterie Domtar de Dolbeau-Mistassini s'apprête à redémarrer ses installations au cours des prochaines heures, a confirmé le porte-parole de Domtar, Guillaume Julien.

Cela signifie que l’ensemble des travailleurs sont rappelés à l’usine dès aujourd’hui, 1er juillet.

Le 20 mai dernier, une fissure avait été découverte sur le rouleau principal de la machine à papier, un équipement essentiel au fonctionnement de l'usine. Cette défaillance avait forcé l'arrêt complet de la production pour une période initialement estimée à au moins quatre semaines. À la suite de ce bris, Domtar avait étudié deux solutions afin de remettre l'usine en marche le plus rapidement possible : accélérer la fabrication et la livraison d'un rouleau neuf, déjà commandé à l'automne 2025 dans le cadre du programme d'entretien de l'entreprise, ou encore adapter un rouleau usagé compatible provenant de l'Ouest américain.

Pièce installée aujourd’hui

Selon Guillaume Julien, c'est cette deuxième option qui a finalement permis d'accélérer le retour aux opérations. La pièce usagée, modifiée par l’entreprise Canmec de Saguenay, sera installée aujourd’hui (1er juillet) et des essais seront effectués. S’ils sont concluants, dit-il, il y aura reprise imminente de la production.

Le porte-parole précise aussi que le rouleau neuf est toujours attendu au cours des prochaines semaines, comme prévu, et qu'il viendra éventuellement remplacer la pièce usagée afin d'assurer la continuité des opérations à long terme.

Lors de l'annonce de la fermeture, Domtar avait indiqué que 177 personnes travaillaient à l'usine. Environ 60 % des employés étaient demeurés en poste pour assurer et maintenir les opérations essentielles.

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