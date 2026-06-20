La Ligue des propriétaires de Vauvert réunit la Ville et Rio Tinto

La Ligue des propriétaires de Vauvert a tenu, le 18 juin, une séance d’information portant sur l’érosion de la pointe Langevin, en présence de représentants de la Ville de Dolbeau-Mistassini et de Rio Tinto.

Ce dossier a fait couler beaucoup d’encre au cours des dernières années, depuis qu’en 2016, un important phénomène d’érosion a été observé à l’extrémité de la pointe.

Il s’agissait de la première rencontre publique organisée par la Ligue avec la participation conjointe de la Ville et de Rio Tinto afin de répondre aux préoccupations des citoyens.

En soirée, une cinquantaine de personnes, dont des représentants d’Un lac pour tous, des membres et administrateurs de la Ligue ainsi que des résidents, se sont réunies au Centre touristique de Vauvert.

C’est la présidente de la Ligue, Suzanne Morin, qui a ouvert la séance. « Dans le cadre de sa mission, la Ligue a prévu des actions pour donner accès à ses membres aux informations de source première, ceci afin d’éviter la désinformation qui détourne des objectifs recherchés dans les dossiers qui nous préoccupe. »

Elle a poursuivi : « Pour ce faire, nous avons repris le dialogue dans les partis impliqués dans le dossier de la pointe Langevin afin de rétablir une collaboration constructive, ce qui nous amène à cette séance. »

La Ligue s’est récemment exprimée dans un communiqué, affirmant miser sur la collaboration pour faire progresser les dossiers liés à l’érosion de la pointe Langevin.

La Ville fait le point

Le maire de Dolbeau-Mistassini, Rémi Rousseau, tenait à être présent pour rassurer les résidents, répondre à leurs questions et rétablir certains faits. Il a d’abord retracé l’historique du dossier à l’aide d’une ligne du temps. Par souci de transparence, l’intégralité de sa présentation est disponible sur le site web de la Ville, dans la section Foire aux questions.

Il a ensuite rappelé le rôle et les responsabilités de la Ville, qui consistent essentiellement à prendre et transmettre, deux fois par année, au printemps et à l’automne, des mesures établies avec le gouvernement du Québec pour la production d’avis techniques. Dolbeau-Mistassini est également responsable de l’établissement du périmètre de sécurité, en collaboration avec la Direction régionale de la sécurité civile, qui en valide la conformité.

Le maire a aussi précisé que les avis techniques du ministère indiquent un ralentissement de la progression du phénomène, tout en recommandant la vigilance en raison de son imprévisibilité et des risques hydrométéorologiques.

Le périmètre de sécurité actuellement en vigueur touche deux propriétés, et la Ville demeure responsable d’informer les propriétaires concernés.

Absence de la sécurité civile

Au cours de la soirée, l’absence de représentants de la sécurité civile a été constatée par l’assistance. Questionné à ce sujet, Rémi Rousseau a répondu que l’invitation a pourtant été lancée. « La réponse que j’ai eue, c’est qu’ils ne tenaient pas à venir », a-t-il ajouté.

La Ligue des propriétaires de Vauvert pourra envisager de tenir d’autres rencontres lorsque de nouvelles données seront disponibles.

Rio Tinto a décliné les demandes d’entrevue sur place, renvoyant l’autrice de ces lignes à son service des communications.

Pour sa part, la porte-parole de l’entreprise, Malika Cherry, a fait parvenir par déclaration écrite : « Rio Tinto est un partenaire depuis le début et continue de collaborer étroitement avec toutes les parties prenantes concernées au Lac-Saint-Jean, incluant la municipalité de Dolbeau-Mistassini et les instances gouvernementales. »