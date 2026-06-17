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Plus de 230 000 $ pour trois projets récréotouristiques de la région

Le 17 juin 2026 — Modifié à 13 h 33 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le gouvernement du Québec injecte 230 042 $ dans trois initiatives récréotouristiques au nord du Lac-Saint-Jean.

Cet investissement, annoncé par la députée de Roberval, Nancy Guillemette, au nom de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Kateri Champagne Jourdain, s’inscrit dans le cadre du Fonds d’initiatives nordiques (FIN) et vise à soutenir des projets jugés prioritaires par les communautés concernées.

Le Parc régional des GrandesRivières du lac SaintJean obtient donc une aide financière de 72 000 $ pour la réalisation de la Route bleue de la rivière Mistassini. Évalué à 80 000 $, ce projet vise à développer un parcours de canotcamping sécuritaire et accessible.

De son côté, la Municipalité de Girardville reçoit la part la plus importante du financement, soit 100 000 $, pour un projet évalué à 525 275 $. L’aide servira à aménager un terrain de baseball ainsi qu’une zone d’animation récréosportive.

Enfin, la ZEC RivièreauxRats bénéficie d’une somme de 58 042 $ pour son projet de développement écotouristique et éducatif. L’initiative consiste notamment à améliorer son offre de camping afin de proposer une expérience immersive en nature, enrichie d’activités éducatives mettant en valeur le territoire régional.

Au total, les trois projets soutenus devraient générer des retombées dépassant les 693 000 $, selon Québec.

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