Le Repaire du moulin à pulpe, une nouvelle attraction au Village historique de Val-Jalbert

À l’occasion du lancement de la saison touristique estivale 2026, le Village historique de Val-Jalbert a fait connaître sa nouvelle attraction phare : Le Repaire du moulin à pulpe, un convoi de deux wagons remplis de surprises interactives et immersives, pour les jeunes de 5 à 12 ans.

Un concept qui permet aux plus jeunes de s’approprier de l’importance historique de l’industrie du bois et du chemin de fer, deux piliers de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la fondation de Val-Jalbert en 1901.

Créer par un studio d’envergure

À la suite d’un appel d’offres, la direction de Val-Jalbert a choisi de faire confiance au studio montréalais Supply + Demand qui a orchestré des projets d’envergure internationale à grand déploiement.

Ce nouvel attrait touristique invite les visiteurs de 6 à 12 ans de plonger dans un univers historique vivant. Les wagons en bois deviennent, pendant un instant, des portails sensoriels vers le passé.

À l’intérieur d’une reconstitution de deux wagons en bois des années 1920 qui servaient, à l’époque, au transport de pulpe pour le moulin, les jeunes pourront y découvrir une partie de l’histoire de Val-Jalbert.

Un voyage dans le temps

Les participants à cette expérience vivront un voyage dans le temps où l’on rencontrera trois jeunes, Yvon, Gabriel et Adrienne, qui ont pris comme domicile les wagons pour en faire leur cachette secrète. Les visiteurs feront partie de la bande. Dans le premier wagon, ils vont aborder la bande et, dans le deuxième, ils vivront des activités interactives et sensorielles où les jeunes pourront observer les activités ouvrières du moulin.

S’ajoute, un petit passage secret qui donne accès au deuxième wagon où ils auront l’impression que le train est en mouvement. Dans la dernière section, ils pourront, à l’intérieur d’un jeu, conduire et contrôler le train. En finale, au travers d’un vrai voyage en train, ils découvriront comment on transportait la pulpe et de quelle façon Val-Jalbert rayonnait à l’international.

Bonifier l’offre familiale

« Nous voulions bonifier notre offre familiale en apportant une énergie nouvelle à la transmission de notre passé. Notre objectif était de concevoir une activité dynamique et captivante capable de raconter l’histoire à nos enfants dans un langage qui résonnent bien à leurs oreilles et qui piqueront leur curiosité », explique Guy Thibeault, coordonnateur marketing et communication au Village historique de Val-Jalbert.

Pour sa part, Christine Levasseur, présidente du conseil d’administration de l’organisme, a mentionné que le site de Val-Jalbert est bien plus qu’un témoin du passé. « C’est un lieu qui joue un rôle important dans le développement économique et touristique de notre région », en rappelant que le site a accueilli, en 2025, 100 000 visiteurs, dont plus de 30 000, provenant de l’international.

Plusieurs soutiens financiers

Le projet a été rendu possible grâce au soutien financier de Développement économique Canada, Desjardins, Investissement Québec, la MRC du Domaine-du-Roy et la municipalité de Chambord.

Présent sur place, Louis Lefebvre, représentant régional pour Desjardins, a confirmé une aide financière de 250 000 $. Il a rappelé que Val-Jalbert a connu, après Chicoutimi en 1911, la deuxième Caisse populaire de la région en 1921.

« On peut dire que notre association avec Val-Jalbert est de longue date pour ne pas dire durable. Ce projet démontre toute la force de ce que nous pouvons accomplir en unissant nos efforts », a-t-il mentionné.