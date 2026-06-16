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Mardi, 16 juin 2026

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Une mobilisation record pour la collecte de fonds Arrête Don$

Le 16 juin 2026 — Modifié à 15 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le 11 juin dernier, les six fondations rattachées à Santé Québec – Saguenay–Lac-Saint-Jean – Universitaire ont uni leurs forces à l’occasion de la collecte de fonds « Arrête Don$ », consacré au financement des soins de santé et des services sociaux sur l’ensemble du territoire régionale.

Au terme de cette journée de mobilisation, un montant total de 61 288,54 $ a été amassé. Il s’agit d’un résultat notable, d’autant plus que chacune des fondations participantes a enregistré un niveau de contributions record. Globalement, la somme recueillie dépasse de près de 2 000 $ celle de l’édition 2025.

Les fonds récoltés seront consacrés à des projets liés à la santé et au bien-être des jeunes. Chaque fondation conservera les montants qu’elle a elle-même recueillis, leur permettant ainsi d’intervenir de manière ciblée en fonction des besoins propres à leur mandat.

« Chaque année, nos fondations rendent possible la réalisation de projets qui font une différence concrète et durable et qui permettent à nos usagers et leurs familles d'obtenir des soins de qualité ici, dans notre région. », a déclaré Julie Labbé, présidente-directrice générale de l’organisation.

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