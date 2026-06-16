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Hausse des décès sur les routes au Saguenay–Lac-Saint-Jean en 2025

Le 16 juin 2026 — Modifié à 08 h 33 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a dévoilé aujourd’hui le bilan routier 2025 pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, révélant une augmentation du nombre de décès sur les routes, contrairement à la tendance provinciale relativement stable.

Au total, 22 personnes ont perdu la vie dans des accidents routiers dans la région, soit une hausse de 6,8 % par rapport à la moyenne observée entre 2020 et 2024. À titre comparatif, l’ensemble du Québec n’a enregistré qu’une légère progression de 0,7 % des décès en 2025.

Du côté des blessés, 56 personnes ont été gravement blessées à la suite à d’accidents de la route dans la région, ce qui représente une augmentation de 5,3 %. En revanche, le nombre de blessés légers s’établit à 956, en baisse de 2,6 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Au total, 1 034 personnes ont été impliquées dans des accidents dans la région, soit une diminution globale de 2,0 %. Cette baisse contraste nettement avec la situation à l’échelle provinciale, où le nombre total de personnes accidentées a augmenté de 8,7 %, incluant une hausse de 9,1 % des blessés légers.

À l’échelle du Québec, la SAAQ souligne également certaines tendances préoccupantes. Le nombre de victimes d’accident décédés ou accidentés augmente chez les personnes âgées de 75 ans et plus ainsi que chez les jeunes de 15 à 24 ans. Les collisions mortelles impliquant des véhicules lourds sont également en hausse, tout comme les accidents impliquant des piétons. À l’inverse, les motocyclistes constituent le seul groupe pour lequel une diminution des accidents a été observée en 2025.

Malgré ces variations, le Québec affiche un taux de mortalité routière de 4,1 décès par 100 000 habitants en 2025, une légère amélioration par rapport à 4,2 l’année précédente. Sur le plan canadien, la province se classe au deuxième rang, derrière l’Ontario.

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