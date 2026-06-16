La CDC Maria-Chapdelaine lance La Bière à boutte

La CDC Maria-Chapdelaine a lancé, à l’usine de la Microbrasserie le Coureur des bois, La Bière à boutte. Cette bière rousse sans alcool, en format de 355 ml, est la première au Québec à l’effigie du mouvement Le communautaire à boutte et son étiquette est porteur du message en lien avec les revendications des organismes communautaires.

« Nous voulions un outil qui sorte de l’ordinaire et qui permet de faire rayonner les revendications du mouvement tout au long de l'été. La collaboration avec la Microbrasserie s’est faite de façon naturelle et le comité de coordination du mouvement Le communautaire à boutte était emballé par l’idée! », souligne Cindy Migneault, directrice générale de la CDC Maria-Chapdelaine.

La Bière à boutte sera disponible, en quantité limitée, dans la MRC de Maria-Chapdelaine au sein d’entreprises qui avaient le désir d’encourager les organismes communautaires du milieu. Il sera possible de goûter à La Bière à boutte, sur place, à la Coopérative de solidarité Vox Populi, à la Taverne L’Abat, au restaurant Cuisine Fusion Météore, au salon de quilles La Grosse Quille et bien sûr, au bistro-bar de la Microbrasserie le Coureur des bois durant la période estivale.

Pour les personnes qui aimeraient se procurer des cannettes, ils pourront le faire à la boutique de la Microbrasserie Le Coureur des bois, situé cette fois au 427, route de la Friche, Dolbeau-Mistassini (à ne pas confondre avec le bistro-bar).

Rappelons que la CDC Maria-Chapdelaine a sorti en mai dernier le Portrait communautaire de Maria-Chapdelaine, réalisé en collaboration avec les étudiants au doctorat professionnel en santé publique de l’Université de Montréal.

Plusieurs statistiques alarmantes sont ressorties pour la MRC. Par exemple, la grande majorité des organismes sondés (89 %) rapportent une hausse des demandes au cours des deux dernières années. Cette augmentation s’accompagne d’une complexification des besoins : la majorité des organismes observent des changements dans la nature des demandes (69 %) et des modifications dans le profil des usagers (58 %).

À titre d’exemple, notons le recours de plus en plus fréquent aux banques alimentaires par des familles dont les deux parents occupent un emploi. Ou encore, pour l’année 2025-2026, la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants a dû refuser 56 femmes et 15 enfants pour diverses raisons, notamment par manque de place.

Le Portrait et des fiches informatives sont accessibles sur le site Web de la CDC (www.cdcmc.ca – onglet Communautaire à boutte).