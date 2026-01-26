La juge ordonne sa réintégration à la STS

La juge Myriam Bédard du Tribunal administratif du travail a rendu sa décision lundi sur le dossier de l’ex-directeur général de la Société de Transports de Saguenay, Jean-Luc Roberge, qui avait été destitué de son poste en 2022.

Dans un dossier de 45 pages, il est mentionné que malgré les fautes alléguées dans plusieurs rapports, elles ne pouvaient justifier une destitution sans autre avis et qu’une simple allégation d’une rupture de lien de confiance n’est pas suffisante pour un congédiement.

De plus, la juge a visé l’ancienne mairesse de la ville: “Force est de reconnaître que la mairesse a fait campagne contre la direction de la STS et qu’elle a sans contredit fait pression pour procéder à la suspension de monsieur Roberge dès février 2022, ce qui a mené à sa destitution quelques mois plus tard.”

La juge réclame donc à la STS de réintégrer Jean-Luc Roberge dans ses fonctions avec tous ses droits dans les trente prochains jours et de lui payer une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au traitement qu’il aurait normalement reçu s’il n’avait pas été remercié.