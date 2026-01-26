Un nouvel atelier pour aider les aînés à dénouer le vrai du faux

Face à l’explosion des contenus trompeurs sur le web, le Centre québécois d’éducation aux médias et à l’information (CQÉMI) lance Info ou désinfo? Mode d’emploi, un nouvel atelier gratuit destiné aux aînés.

Au cours des dernières années, les fausses nouvelles, fraudes financières, conseils de santé douteux et vidéos truquées par l'intelligence artificielle se sont multipliés et sont de plus en plus diversifiés et sophistiqués.

Pour les aînés, particulièrement vulnérable face à ces contenus, cela peut entraîner des conséquences sérieuses, qu’il s’agisse de pertes économiques, de risques pour la santé ou d’une perte de confiance généralisée envers les sources d’information.

L’atelier du CQÉMI, d’une durée de 75 minutes, cherche à aider les personnes âgées à reconnaître la désinformation et à s’informer de manière plus éclairée grâce à des exemples concrets et à des stratégies simples à appliquer quotidiennement.

Les participants apprendront à mieux comprendre comment circulent les contenus douteux en ligne et comment exercer un esprit critique devant le contenu qu'ils consultent en ligne. L’objectif est de leur redonner confiance dans leur capacité à s'informer de manière éclairée et de leur permettre de naviguer en toute sécurité dans l'univers numérique d'aujourd'hui.

Info ou désinfo? Mode d’emploi s’adresse principalement aux organismes communautaires, résidences pour aînés, bibliothèques et autres groupes souhaitant offrir un soutien concret à leurs membres.