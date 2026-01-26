François Legault procède à un remaniement ministériel

Le premier ministre François Legault a annoncé, lundi, un remaniement de son Conseil des ministres afin de pourvoir les postes laissés vacants par deux candidats officiellement engagés dans la course à la direction de la Coalition avenir Québec (CAQ), rapporte Radio-Canada.

Ce remaniement survient à la suite de l’annonce de la démission prochaine du chef caquiste, faite le 14 janvier, qui a déclenché la course à sa succession.

Benoit Charette, déjà responsable des Infrastructures, reprend ainsi le portefeuille de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, délaissé par Bernard Dranville qui s’est officiellement déclaré candidat à la chefferie de la CAQ. Il assurera donc la gestion de ce ministère qu’il a auparavant dirigé, tout en maintenant ses fonctions actuelles.

Parallèlement, Jean Boulet voit ses responsabilités s’élargir de façon notable. Déjà ministre du Travail, il hérite maintenant du ministère de l’Économie et de l’Énergie, mis de côté par Christine Fréchette, elle aussi candidate pour le poste de chef de sa formation politique et de première ministre du Québec.

Ces ajustements étaient nécessaires puisque les règles entourant la course à la direction exigent que les ministres candidats abandonnent leurs fonctions pour la durée de la campagne.