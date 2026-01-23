Un nouveau départ pour le restaurant du Centre touristique de Vauvert

Un nouveau départ s’annonce pour le restaurant du Centre touristique de Vauvert alors que Tourisme Dolbeau‑Mistassini en assure désormais la gestion. L’établissement est maintenant ouvert pour la saison hivernale.

Le restaurant du Centre touristique de Vauvert a été ouvert l’été dernier, jusqu’à la fin du mois d’août. À la suite du départ du concessionnaire, Tourisme Dolbeau‑Mistassini a entrepris des démarches pour en trouver un nouveau, ce qui ne s’est pas révélé concluant. L’organisme a donc choisi de changer d’approche et d’assumer lui‑même la gestion du restaurant, ce qui a mené à l’embauche de deux employés.

Le chef cuisinier a été embauché à la fin du mois de décembre. Un responsable de salle s’est ensuite joint à l’équipe pour la compléter.

Pour Dan St‑Gelais, responsable des opérations à Tourisme Dolbeau‑Mistassini, la réouverture du restaurant, le 16 janvier, est une excellente nouvelle : elle répond autant aux besoins de la clientèle du secteur Vauvert qu’à ceux des motoneigistes qui s’y arrêtent.

« On ouvre un peu tardivement. On va être prêts. On va s’adapter aussi à la clientèle. On est comme en rodage pour la première semaine. Après ça, on va voir en fonction de la demande. C’est vraiment d’offrir un plus pour nos hébergements qu’on offre au secteur Vauvert. On a 13 chalets, dont des chalets à occupation double et à occupation simple », dit-il.

Ce dernier précise que le restaurant adoptera un horaire saisonnier, ouvrant uniquement durant l’hiver et l’été. En période hivernale, l’établissement sera fermé du lundi au jeudi. Les clients pourront s’y rendre le vendredi de 13 h à 21 h, le samedi de 10 h à 21 h ainsi que le dimanche de 10 h à 16 h.