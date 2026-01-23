Les Grands Jardins de Normandin, un lieu bien vivant

Du matin au soir, été comme hiver, les Grands Jardins de Normandin ne désemplissent jamais. On y croise toujours quelqu’un, signe que le lieu est bel et bien vivant. Et si l’endroit rayonne ainsi aujourd’hui, c’est grâce à l’engagement d’une poignée de bénévoles. Survol d’un lieu façonné par la passion.

L’autrice de ces lignes a rencontré Hélène Haché, membre du conseil d’administration du comité des Grands Jardins du Lac-Saint-Jean, un après-midi de semaine.

Une fine neige tombait sur le site, situé sur l’avenue des Rochers à Normandin. La température était douce. Déjà, le stationnement commençait à se remplir. Un jeune couple de sportifs se préparait pour une sortie en ski de fond. Une dame sortait son chien de la voiture pour une promenade. Deux personnes âgées riaient de bon cœur, amorçant leur marche quotidienne.

« Ça commence le matin de bonne heure et ça termine tard le soir. Il y en a qui marchent à 6 h le matin. Parfois à 21 h, ça marche encore. C’est comme ça toute la journée », dit Hélène Haché, tout sourire.

L’achalandage du site a grimpé en flèche durant la pandémie. « Ce qui nous a propulsés, c’est la COVID. Dans ce temps-là, on ne pouvait aller nulle part. Il n’y avait pas d’autre place où les gens pouvaient se rencontrer. On arrivait en auto, le stationnement était plein. Les gens nous disaient que ça avait sauvé beaucoup de dépressions », se souvient-elle.

Encore aujourd’hui, le lieu demeure très apprécié des amateurs de plein air. « Les gens adorent. Si vous allez sur notre page Facebook, on peut voir les commentaires. Il n’y a que du positif. C’est extrêmement valorisant. C’est du bénévolat qu’on fait à 100 %. Il n’y a aucun salaire qui se verse. »

Hélène Haché rappelle que les Grands Jardins ont été inaugurés en 1996 avant de fermer en 2010. Le site est ensuite demeuré vacant jusqu’en 2018, année où un groupe de bénévoles, en collaboration avec la municipalité, a relancé l’initiative en y aménageant des jardins communautaires.

Au fil du temps, le lieu s’est bonifié, porté par les idées et l’énergie des bénévoles. « Après la première année, Jean-Marc, mon mari, a fait la glissade. Il est allé voir Résolu et il leur a demandé du bois. Résolu a décidé d’embarquer. Il a fait la glissade. Ça a commencé comme ça », raconte Hélène Haché.

Pour tous les goûts

En plus de l’offre estivale, plusieurs activités se sont ajoutées durant la saison hivernale. La plus populaire est sans contredit la féérie de Noël, un sentier pédestre illuminé d’environ un kilomètre, disponible jusqu’à la fin du mois de janvier. Sa mise en place exige plusieurs semaines de préparation de la part des bénévoles.

Une patinoire est à la disposition des visiteurs, tout comme un sentier de raquette et de marche aménagé dans la forêt. De plus, petits et grands peuvent emprunter des trottinettes des neiges ainsi que des traîneaux pour profiter pleinement du site.

Selon Hélène Haché, les Grands Jardins attirent des visiteurs de divers endroits. « Ce n’est pas partout que tu peux passer une journée en famille et ça te coûte quoi que ce soit », souligne-t-elle.

Pour la prochaine année, Hélène Haché et son mari, Jean-Marc Bernard, souhaitent trouver de la relève. Le but : attirer plus de jeunes et responsabiliser davantage les bénévoles. « Cette année, on va définir beaucoup de petites tâches. On va mettre l’accent là-dessus. Il faut absolument que les gens s’impliquent plus dans des petites choses. »

Pour sa part, la Normandinoise mise sur la continuité pour la suite.

« On est pas mal complet dans l’offre. Je ne vois pas ce qu’on pourrait offrir de plus. On va essayer de maintenir et d’entretenir tout ça. Et de continuer d’avoir des bénévoles », conclut-elle.