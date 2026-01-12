Une anomalie technique retarde le tirage

Le tirage moitié-moitié des Saguenéens de Chicoutimi, prévu lors du match de samedi contre les Tigres de Victoriaville, a été reporté de 24 heures en raison d’une anomalie technique, rapporte Radio-Canada.

Le problème a été détecté et signalé à l’équipe par son fournisseur technique, Ascend, responsable de la loterie utilisée pour le tirage. Par prudence, l’organisation a donc choisi de repousser celui-ci d’une journée afin de s’assurer que tous les billets vendus soient inclus.

Avant le dévoilement du gagnant sur la page Facebook des Saguenéens dimanche soir, certains acheteurs de billet ont indiqué avoir reçu leurs numéros de participation la journée même du tirage, tandis que d’autres ont remarqué une série de billets débutant par « 900 ».

Bien qu’inhabituelles, ces particularités n’ont pas compromis la légitimité du tirage selon l’organisation qui assure que le processus a été conforme. La cagnotte s’élevait à 141 700 $.

L’organisation assure que le prochain tirage se déroulera comme prévu. Celui-ci est prévu pour le 23 janvier lors du match contre les Foreurs de Val-d’Or.