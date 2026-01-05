Un nouveau record battu au Saguenay–Lac-Saint-Jean

La solidarité des citoyens du Saguenay–Lac-Saint-Jean s’est une fois de plus illustrée de manière exceptionnelle pour la 34ᵉ édition de La guignolée des médias qui, en date du 31 décembre, a permis d’amasser 412 133 $, soit une hausse de 28 % par rapport à l’an dernier.

Ce total ne représente toutefois qu’une partie des dons. Les contributions par texto, celles recueillies chez Maxi, Provigo et Nissan, ainsi que certains autres dons seront comptabilisés dans les prochaines semaines, ce qui pourrait faire grimper encore davantage le bilan final de l’édition 2025.

À l’échelle provinciale, La guignolée des médias signe également un exploit pour sa 25ᵉ édition avec 5,6 millions $ récoltés, établissant un quatrième record consécutif. Les années précédentes avaient déjà été marquées par des succès impressionnants alors que des sommes de 5,1 $, 4,8 $ et 4,6 millions $ avaient été atteintes en 2024, 2023 et 2022.