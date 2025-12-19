Près de 6 000 $ en produits laitiers remis aux familles dans le besoin

Comme tous les ans, Les Producteurs de lait du Québec du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en collaboration avec Les Producteurs de lait du Québec, vont remettre près de 6 000 $ en produits laitiers aux familles dans le besoin à l’approche des Fêtes.

Des centaines de familles de la région se partageront 1 300 litres de lait, plus de 150 kilogrammes de fromage et 300 livres de beurre.

Ces denrées seront partagées entre 10 organismes de partout sur le territoire régional et distribuées via les paniers de Noël et des repas des Fêtes servis aux gens dans le besoin.

Rappelons que Les Producteurs de lait du Saguenay-Lac-Saint-Jean représentent les 228 fermes laitières de la région, qui sécurisent 1958 emplois en produisant annuellement 176 114 086 litres de lait dont la valeur se chiffre à 175 M$.