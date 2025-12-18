Le Dr Gervais Aubin, pédiatre, s’éteint à 93 ans

Le Dr. Gervais Aubin, pédiatre et figure importante pour le développement des soins pédiatriques au Saguenay-Lac-Saint-Jean, s’est éteint le 4 décembre dernier, à l’âge de 93 ans.

Le Quotidien rapporte qu’après avoir intégré le Séminaire de Chicoutimi en 1984, le baieriverain s’en est allé à l’Université Laval de Québec pour y poursuivre des études supérieures en médecine. Ce dernier complète, dans les années 60, son internat à l’hôpital de Chicoutimi avant de poursuivre sa formation et sa résidence en pédiatrie à l’hôpital Sainte-Justine de Montréal. Il se spécialisera alors en néonatalité et en fibrose kystique du pancréas. Après un retour dans la région, il s’associe avec ses partenaires de l’époque, les docteurs Maurice Tremblay, Jean-Charles Claveau et Jean Larochelle, avec qui il fonde la Clinique de pédiatrie de Chicoutimi, en 1964. En 1973, il met sur pied la Clinique de fibrose kystique du pancréas du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L’engagement du Dr Aubin a été reconnu maintes fois, entre autres en 2002, lorsqu’il a reçu la Médaille du jubilé d’or de la reine Elisabeth II, une distinction attribuée aux Canadiens et Canadiennes ayant marqué leur communauté par un service exemplaire. À savoir que les funérailles du Dr Gervais Aubin auront lieu le 3 janvier 2026.