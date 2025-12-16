Mark Carney réaffirme l’engagement du Canada envers la réconciliation

Dix ans après la publication du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation, le premier ministre du Canada, Mark Carney, a livré un message par voie de communiqué rappelant l’ampleur des injustices subies par les peuples autochtones et réaffirmant la volonté du gouvernement fédéral de poursuivre la démarche de réconciliation.

Pendant plus d’un siècle, le système des pensionnats a marqué l’histoire canadienne d’une empreinte douloureuse alors que plus de 150 000 enfants des Premières Nations, Inuits et métis ont été arrachés à leurs familles, privés de leur langue, de leur culture et de leur identité.

« Nous réfléchissons à l’héritage dévastateur du système des pensionnats. En tant que gouvernement et en tant que peuple, nous associons le souvenir à la responsabilité, soit celle de faire progresser la réconciliation et de créer les conditions propices au renouveau et au rétablissement », a déclaré le premier ministre.

Mark Carney en a également profité pour rappeler certaines mesures mises en place par le gouvernement fédéral depuis la publication du rapport tel que l’application de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, des investissements de plusieurs milliards de dollars pour la construction de logements à l’intérieur et à l’extérieur des communautés autochtones, en milieux urbains, ruraux et nordiques ainsi qu’un financement de 2,3 milliards de dollars destinés à éliminer les avis d’ébullition de l’eau potable dans les réserves.

Dans sa déclaration, Mark Carney a aussi insisté sur la nécessité de répondre à l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

« La réconciliation est une démarche qui doit être menée et mise en pratique au quotidien. Nous sommes déterminés à mener à bien la tâche qui nous attend. », a-t-il conclu.