SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 10 décembre 2025

Actualités

Temps de lecture : 47s

Insécurité alimentaire

Desjardins et Centraide unissent leurs forces pour venir en aide aux organismes la région

Émile Boudreau
Le 09 décembre 2025 — Modifié à 16 h 00 min le 09 décembre 2025
Par Émile Boudreau - Journaliste

À l’approche du temps des Fêtes, les caisses Desjardins du Saguenay–Lac-Saint-Jean, en partenariat avec Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean, annoncent une contribution exceptionnelle de 100 000 $ destinée à 23 organismes offrant de l’aide alimentaire aux personnes vulnérables.

Cette initiative découle de la volonté de Desjardins d’agir rapidement et de manière structurante face à la précarité alimentaire grandissante dans la région.

« Lorsque Desjardins nous a demandé comment agir le plus efficacement possible, la réponse était claire : soutenir nos organismes offrant de l’aide alimentaire en leur donnant plus, maintenant. Ce geste aura un impact immédiat pour la population », a expliqué Martin St-Pierre, directeur général de Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Grâce à cette aide financière, les organismes pourront renforcer leur capacité d’action, alors que plusieurs font face à une hausse marquée de la demande et à une augmentation des coûts d’approvisionnement.

« Les besoins explosent dans toutes nos communautés et il était essentiel pour nous d’être présents de manière significative. Grâce au partenariat avec Centraide, nous savons que chaque dollar va directement là où il fait réellement la différence », concluent Jessika Beaupré et Serge Lavoie, représentants des caisses Desjardins du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES