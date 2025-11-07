Compressions budgétaires majeures à la demande de Santé Québec

D’ici le 31 mars 2026, le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean devra couper 150 000 heures de travail afin de réduire ses dépenses de 20 M$ et d’ainsi rencontrer la nouvelle cible budgétaire imposée par Santé Québec, selon de récentes informations reçues par les syndicats du domaine de la santé de la part de leurs membres.

Des rencontres tenues dans les derniers jours au sein des différents départements du CIUSSS en lien avec les objectifs de performance de Santé Québec ont suscité de l'inquiétude chez les employés, qui ont ensuite alerté leurs syndicats.

Lors de ces rencontres, il aurait été question d’un gel des remplacements, de plans de contingences, de la réduction du temps supplémentaire et de la perte de certains employés temporaires qui prêtaient main-forte au réseau afin, par exemple, de diminuer la longueur de certaines listes d’attente, selon des informations de Radio-Canada.

« Il y aura des coupes dans toutes les directions du CIUSSS. Santé Québec frappe en imposant une rigueur budgétaire qui n’a pas de sens au CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils ont décidé eux-mêmes des cibles de performance et le CIUSSS doit obtempérer, couper des heures travaillées de façon drastique pour atteindre un certain équilibre budgétaire », a affirmé Julie Boivin, présidente régionale de la FIQ, en entrevue avec Radio-Canada.

Cette dernière estime que ces mesures affecteront directement les services à la population. Pour sa part, le CIUSSS préfère parler de processus d’optimisation plutôt que de compressions.

Il est encore difficile pour les syndicats d’affirmer dans quelle mesure exactement chaque département sera touché par les coupes alors que c’est au compte-gouttes qu’ils reçoivent des informations de la part de leurs membres au gré des rencontres de ces derniers avec l’employeur.