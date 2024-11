Les citoyens en colère contre la décision du MTQ

La fermeture du pont de la chute Évelyne qui traverse la rivière aux Rats à Saint-Eugène-d’Argentenay suscite la grogne et la colère dans la population. Un groupe de citoyens dénonce la négligence du ministère des Transports (MTQ) et le manque de transparence envers la population.

Une quinzaine de citoyens ont assisté à la plus récente séance publique du conseil municipal pour exprimer leur mécontentement aux élus. De son côté, la municipalité n’avait pas d’autres explications à leur transmettre que celles du MTQ.

Le détour provoqué par cette fermeture chamboule la routine de ces citoyens. Certains se questionnent même sur la possibilité de vendre leur maison si une solution n’est pas trouvée rapidement.

« Pour chaque déplacement, c’est au moins 15 minutes de plus que je dois faire pour au final passer devant ma maison de l'autre côté de la rivière. C’est frustrant. À la fin de la semaine, c’est peut-être 30 km de plus. La perte de temps et les coûts en essence s’accumulent », lance Suzanne Belley, résidente du rang 3.

Le maire Gilles Dufour affirme être en communication avec l’attaché politique de la députée Nancy Guillemette dans le but de trouver une solution à court terme. L’idée de mettre en place un pont temporaire a été évoquée par le maire de Saint-Eugène-d’Argentenay.

« Ce qu’on nous a dit, c’est que nous ne sommes pas une priorité. Le temps que ce soit budgété et qu’il y ait des travaux, on parle peut-être de 2 ou 3 ans. C’est certain que nous allons relancer le MTQ », lance Gilles Dufour.

Négligence du MTQ?

D’après les rapports obtenus par la municipalité, la détérioration du pont de la chute Évelyne est documentée depuis 2012.

« Dans le rapport de 2012, il était question de reconstruire le pont d’ici 2022. C’était également inscrit dans le rapport annuel de 2021. Cette mention est maintenant absente du rapport de 2024 », poursuit le maire Gilles Dufour, qui demeure perplexe.

Le manque de communication quant à l’absence d’interventions sur le pont au cours des dernières années alimente le sentiment de frustration des citoyens.

« Ce pont est passé d’une limite de 20 tonnes à une fermeture du jour au lendemain. Ce n’est pas arrivé comme ça en une nuit, il y a clairement eu de la négligence de la part du MTQ. Si un suivi adéquat de l’état du pont avait été fait au fil des années, il aurait pu avoir des travaux d'entretien réalisés. Présentement, on ne sait pas pourquoi rien n’a été fait en amont », indique Andréanne Dufour des Entreprises Dufour.

Danger pour les enfants

Pour ce groupe de citoyens, la sécurité des enfants du village est au cœur de leurs préoccupations. En effet, avec le détour, les véhicules circulent près des infrastructures de loisirs installées dans les dernières années.

« Durant l’été, avec les jeux d'eau et notre nouvelle piste de pumptrack, il y a toujours des citoyens qui circulent. Les enfants se regroupent dans ce secteur. C’est aussi inquiétant pour notre projet de garderie dans le centre communautaire », affirme le maire Gilles Dufour.

Pour les Entreprises Dufour, le détour engendré par la fermeture du pont implique beaucoup de déplacements supplémentaires dans le cœur du village avec de la machinerie agricole.

« Nous passons là où il y a le plus de citoyens. Ce sont des personnes qui n’ont pas l’habitude de voir de gros véhicules agricoles se promener dans le village et qui n’ont pas nécessairement le réflexe de faire attention. Les enfants sont contents de voir des tracteurs, mais pour nous c’est un gros enjeu de sécurité », conclut Andréanne Dufour.