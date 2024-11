Les entreprises finalistes de la Soirée Distinction dévoilées

La Chambre de commerce et de l’industrie Dolbeau-Mistassini (CCIDM) a révélé mercredi dernier les entreprises finalistes de la deuxième édition de la Soirée Distinction. En tout, ce sont 20 entreprises différentes qui courent la chance de remporter un prix dans différentes catégories lors du gala qui se tiendra le 23 novembre prochain au Motel Chutes de Pères.

C’est lors d’un 5 à 7 au Cuisine Fusion Météore que les entreprises participantes se sont réunies pour le dévoilement.

« Il y a vraiment une belle diversité d’entreprises qui ont déposé leur candidature. C’est plaisant pour les entrepreneurs de différents secteurs de se découvrir et c’est aussi une belle vitrine pour les nouvelles entreprises qui viennent de se lancer », indique Stéphanie Gagnon, administratrice de la Chambre et membre du comité organisateur de la Soirée Distinction.

Pour inciter et aider les entreprises à déposer leur candidature, le comité organisateur a collaboré avec l’entreprise Panache communication, afin de faciliter le processus. Une nouveauté qui aura été particulièrement appréciée des entreprises.

« C’est une amélioration que nous voulions mettre en place pour la 2e édition. Nous sommes conscients que nos entrepreneurs sont déjà bien occupés et que le dépôt de candidature peut prendre un certain temps. Nous avons donc simplifié le formulaire d’application et fait affaire à Panache pour offrir, à faible coût, de l’aide aux entreprises dans ce processus. Sur 20 entreprises, plus d’une dizaine ont utilisé ce service », explique Marianne Perron, présidente du comité organisateur.

Il est toujours possible de se procurer des billets pour la Soirée Distinction qui aura lieu le 23 novembre prochain. Cette année, c’est sous une thématique dorée que se tiendra cette soirée attendue.

« C’est une soirée qui se veut glamour. Les entreprises auront l’occasion de réseauter et de tisser des liens entre elles avant le gala. Notre objectif est d’avoir à la fois l’aspect chic et protocolaire d’un gala et un côté éclaté et dynamique. On veut que les personnes présentes puissent s’amuser », mentionne Marianne Perron.

« Nous voulions organiser une soirée rassembleuse qui demeure abordable. Notre souhait est que le plus grand nombre de personnes possible puisse venir célébrer nos entreprises d’ici », conclut Stéphanie Gagnon.

Voici donc les 20 entreprises finalistes des 9 catégories de la 2e édition de la Soirée Distinction de la CCIDM :

L’employeur de choix: Malette, Métro et Excavation Gaétan Girard.

Le P’tit nouveau: Clinique Psycho-aide, Catscalper barbier et À chaque instant.

Le Passeur et repreneur: Chocolaterie des Pères de Mistassini, Excavation Gaétan Girard et Forestier Marcel Tremblay et fils.

Le Rayonnant: Coolbox, Construction Domi et Mélanie St-Germain artiste multidisciplinaire.

L’Écoresponsable: Matelas Bonne nuit et L’Atelier du fil.

L’Audacieux: Boeuf Alfred, Métro et Coolbox.

L’Investisseur: PTM Ébenisterie, Délices du Lac et Polair 3.

L’Engagé: Mélanie St-Germain artiste multidisciplinaire, Valérie Campion et Lussier.

L’Attentionné: PTM Ébénisterie, Catscalper barbier et Uniprix Laurie Pelletier.