Incroyable le nombre de remontées en fin de match qui se sont produites en fin de rencontre depuis le début de la saison de hockey, peu importe le calibre. Et les Saguenéens se sont fait joué le même tour samedi après-midi alors qu’ils ont échappé une avance de deux buts dans les derniers instants de la troisième période pour finalement s’incliner 5 à 4 en tirs de barrage sur les Eagles du Cape Breton.

Les locaux vont ouvrir la marque alors qu’il reste un peu plus de cinq minutes en première. Après une mise en jeu remportée en zone offensive, Darcy Terglav fait dévier le tir de Brayden Kaldenbach devant le filet pour déjouer Sam Berthiaume. Owen McHale va doubler l’avance des siens 41 secondes plus tard avec son troisième de la campagne. Avec quatre secondes à jouer, Romain Litalien va réduire l’écart en déjouant Patriks Plumins.

Il faudra attendre presque une période complète pour voir le prochain but. Avec quatorze secondes à faire, Nathan Lecompte redonne une avance de deux buts aux Bleus lors d’un avantage numérique.

L’ancien Saguenéen, Alonso Gosselin, vient réduire l’écart en milieu de troisième mais Michal Hartl inscrit son premier but dans la LHJMQ avec deux minutes trente à jouer pour redonner une avance de deux buts aux locaux.

Sauf que les anciens Sags viennent hanter leur ancienne équipe. Gosselin marque son deuxième du match et Liam Lefebvre pousse tout le monde en prolongation avec son 14e de la saison avec une minute à jouer.

La prolongation ne fera pas de maître et le tout devra se décider en tirs de barrage. Et c’est encore Lefebvre qui tranche le débat avec le but victorieux.

Autre effondrement des Saguenéens`

Dimanche, les Saguenéens de Chicoutimi ont connu une troisième période désastreuse pour s’incliner 5 à 3 sur les Huskies de Rouyn-Noranda, dans le match des toutous au Centre Georges-Vézina.

Ce sont les Huskies qui ouvrent la marque à la huitième minute mais les toutous arrivent sur la glace à 14:02 lorsque Kasen Walsh trouve le fond du filet.

Dès la quarantième seconde en deuxième, Loïc Poirier donne les devants aux locaux lors d’un avantage numérique. Cette avance ne durera que 76 secondes car Samuel Rheault déjoue Justin Lee avec son neuvième de la saison. Mais moins de deux minutes plus tard, Michal Hartl profite lui aussi d’un jeu de puissance pour redonner les devants aux locaux.

Malgré l’avance d’un but après quarante minutes, les Saguenéens étaient dominés 25-12 dans les lancers. En troisième, Chicoutimi n'envoie que trois tirs au filet adverse alors que les Huskies réussissent à marquer trois fois. Eliot Ogonowski, Andreas Straka et Samuel Beauchemin, le dernier dans un filet désert, permettent aux visiteurs de quitter le Saguenay avec les deux points.

Les Saguenéens vont prendre l’avion vers St-John’s, Terre-Neuve, pour affronter le Régiment à deux reprises jeudi et vendredi.