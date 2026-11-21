Alors que les amateurs de motoneige attendent avec impatience les premières bordées de neige, les clubs de motoneigistes sont déjà à pied d’œuvre depuis plusieurs semaines. Derrière l’ouverture d’un réseau de sentiers se cache un important travail de préparation, réalisé en grande partie par des bénévoles.

Au Club de motoneigistes Lac-Saint-Jean, cette préparation s’amorce généralement à la mi-octobre.

« Le travail de préparation commence souvent après la saison de la chasse, autour du 15 ou 20 octobre. On a beaucoup de secteurs en forêt, donc on veut éviter de se retrouver sur des territoires de chasse et de déranger », explique le président du club, Daniel Simard.

Les premières semaines sont notamment consacrées à l’aménagement des sentiers. Les bénévoles procèdent au débroussaillage, à la réparation des ponceaux et au démantèlement de barrages de castors. L’objectif est que l’ensemble des installations soit prêt au 1er décembre.

Des droits de passage à renouveler

Un volet important de la préparation concerne les droits de passage. Chaque année, les clubs doivent renouveler leurs ententes.

Le Club de motoneigistes Lac-Saint-Jean doit ainsi convenir d’ententes avec les MRC, les municipalités et l’Union des producteurs agricoles (UPA). Si les relations avec ces organisations se déroulent généralement bien, les discussions avec certains propriétaires privés peuvent être plus complexes.

« Il y a toujours un 10 % chaque année avec qui les négociations sont difficiles. Des fois, on doit trouver des solutions et passer ailleurs avec nos sentiers. Mais dans l’ensemble, ça va assez bien avec la grande majorité des propriétaires. »

Des milliers de dollars en signalisation

Parmi les tâches qui mobilisent une bonne partie des bénévoles figure l'installation et le renouvellement de la signalisation.

Chaque année, le club doit notamment commander entre 1 000 et 1 200 nouveaux poteaux peints en rouge pour remplacer ceux qui sont brisés. À cela s'ajoutent les panneaux métalliques, qui doivent être remplacés lorsqu'ils disparaissent ou deviennent trop usés.

Pour établir les besoins, les responsables de chaque secteur effectuent une tournée à la fin de la saison afin de répertorier les équipements à remplacer et de préparer les commandes en conséquence.

« Annuellement, on doit investir entre 20 000 $ et 25 000 $ en signalisation. »

Des bénévoles indispensables

Malgré l'ampleur des tâches et les dépenses associées à l'entretien du réseau, le club peut compter sur une quarantaine de bénévoles qui reviennent année après année.

Pour Daniel Simard, leur contribution est essentielle au fonctionnement de l'organisation. En guise de reconnaissance, le club leur offre gratuitement leur carte de membre pour la saison.

« Sans les bénévoles, les clubs ne pourraient pas fonctionner. Ça fait longtemps qu'on fonctionne comme ça, et c'est important pour nous de leur offrir une récompense pour leur travail. »

La neige ne fait pas tout

Une fois les préparatifs terminés, reste à attendre les bonnes conditions météorologiques pour lancer les opérations.

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, une importante accumulation de neige ne suffit pas nécessairement à permettre l'ouverture des sentiers. Le club attend généralement une accumulation d'environ 30 centimètres avant de sortir la machinerie.

Le gel joue toutefois un rôle tout aussi déterminant. Certains secteurs ne peuvent être parcourus par les surfaceuses tant que le sol n'est pas suffisamment gelé, même lorsque la neige est au rendez-vous.