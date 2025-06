Début de saison tardif mais plein d’enthousiasme pour le club de tennis de Dolbeau-Mistassini 

Le club de tennis de Dolbeau-Mistassini a officiellement lancé sa saison estivale le 6 juin, avec près de trois semaines de retard sur le calendrier habituel. En cause, un printemps particulièrement pluvieux et froid, qui a compliqué les travaux de préparation des terrains.

« C’était difficile de travailler les terrains avec toute la pluie, mais on sentait que les membres avaient hâte de recommencer à jouer », explique Dave Bélanger, président du club.

L’enthousiasme était d’ailleurs palpable lors de la corvée du lundi précédent l’ouverture, alors qu’un bon nombre de membres se sont mobilisés pour donner un coup de main.

Une formule souple et accessible

Le club, qui regroupe généralement entre 25 et 40 membres, mise cette année encore sur une offre spéciale pour attirer de nouveaux adeptes.

« Les nouveaux membres peuvent s’inscrire pour 100 $ la première année, au lieu de 150 $. L’an passé, cette promotion nous a permis d’accueillir 13 nouveaux membres. On espère en recruter encore davantage cette année », indique M. Bélanger.

La formule de jeu est souple, il n’y a pas de ligue formelle, mais plutôt un système de réservation en ligne permettant aux membres d’assurer leur place sur le terrain. Pour favoriser les rencontres, un groupe Facebook facilite la recherche de partenaires.

« Ce qui est bien, c’est qu’avec l’arrivée de plusieurs nouveaux membres, dont des débutants, c’est plus facile pour les nouveaux de s’intégrer. Ce n’est pas intimidant comme dans un club où tout le monde joue à un niveau avancé », précise le président.

Évènements

Dans l’objectif de faire connaître le club, une journée portes ouvertes s’est tenue le 11 juin.

Le tournoi annuel du club reviendra également en août. Il sera ouvert à tous, membres ou non, et les détails seront diffusés prochainement sur la page Facebook du club.

@ST:Des améliorations à prévoir

Seul ombrage au tableau, deux des huit lumières du terrain sont tombées en panne. « C’est la première fois en 15 ans que je vois ça. On devra investir là-dedans, mais on va régler ça », assure Dave Bélanger.

Le club garde aussi un œil sur les joueurs réguliers du parc Lion.

« On voit souvent de bons joueurs là-bas. On aimerait les attirer vers nous, leur montrer nos installations et les avantages de faire partie du club », souligne-t-il.