Le club Albatros de Dolbeau-Mistassini toujours aussi fort 

Le judo est toujours en très grande forme au club Albatros de Dolbeau-Mistassini. Malgré une petite baisse dans les inscriptions cette année, le club est fort de près de 70 membres encore cet hiver.

Après avoir connu un boom après la pandémie, il s’agit de la première fois que le club de judo connait une petite baisse dans ses inscriptions.

« On a perdu environ 10 de nos plus vieux. C’est ça qui arrive aussi dans notre secteur. On n’a pas de cégep ou d’université à Dolbeau-Mistassini, donc rendu à un certain âge, on finit par perdre souvent nos plus vieux », commente le président du club Albatros, Joël Paquet.

Ce dernier souligne cependant qu’une baisse est remarquée cette année dans plusieurs clubs à travers la province.

« Lors d’une compétition dernièrement, je discutais avec un club de la Beauce, et ils vivaient une situation similaire. Et dans n’importe quel sport, on ne peut pas toujours être au top ou être constamment en progression dans les inscriptions. Les baisses, ça arrive, donc ce n’est pas inquiétant. »

D’autant plus que le bassin d’athlètes plus jeune au club Albatros est très bien garni. L’organisation voit un beau futur encore pour plusieurs années.

« Le club se porte malgré ça super bien. On a un très beau bassin de jeunes, la relève est belle, donc c’est encourageant. »

Local

L’an dernier, face à la demande grandissante dans les inscriptions, le club envisageait la possibilité de déménager ses installations. Le local actuel étant devenu trop petit.

Un an plus tard, le local demeure encore très occupé, mais le projet de déménagement est mis de côté pour le moment.

« C’est très compliqué de trouver un nouvel endroit, donc on s’adapte avec ce que nous avons. On a regroupé des cours ensemble, ce qui n’est pas l’idéal, mais c’est la seule façon de faire pour réussir à bien fonctionner. L’an prochain, on va retravailler la formule afin de séparer des groupes, mais on va devoir trouver quelqu’un pour donner ces cours, ce qui ne sera pas facile. »

Actif

Le club Albatros aura été très actif cette année.

Les athlètes du club auront participé à un total de 13 fins de semaine de compétition, dont 4 régionales, 6 provinciales et 3 nationales.

« Pour un club comme nous, en région, c’est vraiment très bon. Je ne pense pas qu’il y a un autre club sportif dans la ville ici qui a sorti autant que nous cette année. »

Le taux de participation aux compétitions est bon, selon Joël Paquet, mais pas encore assez élevé à son avis.

« Ça pourrait être mieux. Par le passé, c’était beaucoup plus haut que ça, mais aujourd’hui la réalité est différente. Plusieurs pratiquent le judo sans vouloir aller en compétition. »