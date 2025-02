Place à la 25ième édition ! 

Le Club récréatif de Vauvert s’apprête à accueillir sur les glaces du lac Saint-Jean la 25e édition du Festival de la pêche blanche, qui se tiendra du 6 au 9 mars prochain.

Les organisateurs promettent un véritable retour en arrière le temps d’un avant-midi, le 6 mars, avec le Déjeuner du maire.

« Pour souligner cette 25e édition, on fera un déjeuner au coût de seulement 2,50 $ par personne, le prix que ça aurait coûté il y a 25 ans ! Nous réussissons à faire cela grâce à la commandite du maire. Le Club paiera la différence par la suite », commente le président du Club et de l’évènement, Jocelyn Audet.

Également, pour souligner le 25e anniversaire du festival, les organisateurs ont récompensé lors du 5 à 7 bénéfice tous ceux qui ont participé à la vente de billets en leur remettant des prix.

D’ailleurs, près de 90 personnes ont participé à ce 5 à 7, qui a eu lieu le 21 février dernier. C’est 3 900 $ en prix de participation qui ont été remis lors de cette soirée, dont le premier prix était un bateau Suzumar d’une valeur de 1 200 $.

Tournoi

Le président du tournoi de pêche s’attend encore à une très bonne participation cette année.

Chaque année, c’est en moyenne 130 pêcheurs qui se prêtent au jeu, en espérant sortir de l’eau la plus grosse prise de la fin de semaine.

Encore cette année, ce sont quatre espèces de poissons qui sont admises pour le concours. Le doré, la perchaude, le brochet et la lotte. Pour chacune des espèces, celui qui aura sorti la plus grosse prise remportera un prix de 100 $, alors que celui avec la deuxième plus grosse prise recevra 50 $.

Le trophée Maître pêcheur sera de retour cette année, et sera remis au meilleur pêcheur du tournoi.

De plus, un prix de participation sera remis pour la relève. Ainsi, tous les jeunes de moins de 18 ans ayant pris part au tournoi, qu’ils aient sorti un poisson de l’eau ou non, sont admissibles à remporter un prix.

Incertitude

Jocelyn Audet se montre par ailleurs inquiet quant à l’avenir du Club récréatif de Vauvert. Avec une baisse notable dans le nombre de bénévoles, et le départ de trois directeurs dernièrement, l’avenir du club est menacé.

« L’an passé, nous avons tenté de trouver de la relève, sans succès. Plusieurs personnes m’ont dit que si je restais président encore un an, qu’ils allaient rester impliqués aussi, mais là nous avons besoin de relève et la situation n’est pas meilleure que l’an dernier. Des décisions devront être prises lors de notre assemblée générale en avril… »

Quelques pistes de solutions sont avancées, comme la fusion avec d’autres clubs, mais rien n’est encore concret pour le moment.