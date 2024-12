Ouverture hâtive du Tobo-Ski 

La saison de ski débutera plus tôt cette année au Lac-Saint-Jean. La station du Tobo-Ski ouvra officiellement ses portes le 14 décembre, au plus grand plaisir des amateurs de glisse.

Les conditions météorologiques de la dernière semaine, en plus d’un travail acharné des équipes sur le terrain auront permis à la station de débuter ses activités hivernales une grosse semaine plus tôt qu’à la normale.

« Le week-end dernier aura été crucial. Ç’a été une grosse fin de semaine de fabrication de neige qui n’a pas cessé pendant plus de deux jours. En plus, il est tombé beaucoup de neige naturelle, ce qui a aidé à préparer adéquatement nos pistes de ski », commente le coordonnateur aux loisirs à la Ville de Saint-Félicien, Simon Ouellet.

Avant cette grosse fin de semaine, il estime qu’environ 25cm de neige couvrait le sol. Après la fin de semaine de fabrication de neige, en plus des précipitations naturelles, c’est tout près de 45cm de neige qui recouvre les pistes de ski.

Lors de l’ouverture le 14 décembre, les skieurs et les planchistes peuvent s’attendre à pouvoir dévaler quatre des sept pistes de la station.

« Si tout va bien, on pourrait avoir cinq pistes d’ouvertes dès le lancement de la saison, ce qui est vraiment bien ! »

Simon Ouellet est fier du travail des équipes sur le terrain, sans qui cette ouverture hâtive ne serait pas possible.

« La météo n’a pas été évidente. On a besoin de temps froid pour faire les pistes et fabriquer de la neige. Et ce n’est que dans les deux dernières semaines qu’on a eu les températures idéales pour aller de l’avant dans ces travaux. Je suis fier des équipes, il n’y a pas beaucoup de petites stations comme nous qui doivent ouvrir aussi tôt. »

Engouement

Avec toute cette neige tombée, l’engouement se faisait déjà ressentir chez la clientèle, plus d’une semaine avant l’ouverture de la station.

« On reçoit plusieurs appels et beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. Les gens ont hâte que la saison débute. Nous, on a hâte de voir quand nous allons annoncer sur les réseaux sociaux notre date d’ouverture officielle, voir si ça va se refléter dans la vente de passeports et de billets journaliers. »

Évènements

Le Tobo-Ski travaille à offrir cet hiver plusieurs activités et évènements thématiques afin de faire vivre la station.

Le 20 décembre, pour souligner la fin des classes et le début des vacances de Noël, toute la population aura l’occasion d’aller dévaler les pentes de ski tout à fait gratuitement.

Deux autres soirées thématiques devraient avoir lieu dans la saison, mais les dates ne sont pas encore confirmées.

« On veut également créer des sorties nocturnes pour nos sports d’endurance comme le fat bike, la raquette et le ski de fond. On veut créer de l’engouement autour de ces activités. »

De plus, les familles pourront cet hiver profiter de nouveaux tubes pour les glissades. La station a complètement renouvelé sa flotte de tubes.